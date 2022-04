El jugador, quien aún podría defender la camiseta de Argentina o Chile en el futuro, fue nominado a La Roja Sub 20 que disputará amistosos en Paraguay y no escondió las ganas de sumarse al grupo como así también su admiración por Erick Pulgar y Arturo Vidal.

La Selección Chilena Sub 20 dirigida por Patricio Ormazabal ya está pensando en lo que será la serie de dos amistosos frente a su símil de Paraguay el próximo 6 y 8 de abril en tierras guaraníes.

Para aquel compromiso, Ormazabal dio una lista en donde destacan Joan Cruz y Daniel Gutiérrez de Colo Colo, Darío Osorio y Marcelo Morales de Universidad de Chile además del portero de Universidad Católica Thomas Gillier.

Pero, sin duda, una de las sorpresas fue la nominación del defensa de Racing Club de Argentina, Tomás Avilés, quien cuenta con doble nacionalidad y aseguró en conversación con el diario AS a mantener abierta la posibilidad aún de defender a ambas camisetas en el futuro.

El jugador de la “academia” aseguró que “Tengo muchas ganas de sumarme pronto. Quiero empezar esto y conocer a mis compañeros”, además, sobre cómo se llevó a cabo esta posibilidad, dijo que “Me empezaron a contactar hace un mes o menos, pero yo siempre tuve en mente la doble nacionalidad y se lo había dicho a mi familia”.

Avilés, quien comenzó según él mismo describe su carrera en Boxing de Río Gallegos para después pasar al CAI de Comodoro Rivadavia y finalmente en Racing, asegura que ha ido a Punta Arenas, Valdivia y no le pierde el rastro a dos cracks de La Roja: “Pulgar (Erick) y Vidal (Arturo) me gustan mucho. Son jugadores con los que me puedo sentir representado”.

Lo concreto es que Tomás Avilés tendrá sus primeras sensaciones con la Selección Chilena esta semana cuando preparen los amistosos ante Paraguay. ¿Chile o Argentina? “Están las dos opciones abiertas, no le cierro la puerta a ninguna de las dos”, cerró.