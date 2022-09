Eduardo Berizzo vivirá su segunda ronda de partidos al mando de la Selección Chilena y el ex delantero Juan Carlos Letelier no está conforme con la elección de Toto para ser el entrenador de La Roja.

Juan Carlos Letelier no tiene ni una pizca de fe en el trabajo de Eduardo Berizzo en la Selección Chilena

La Selección Chilena vive horas previas para su desafío ante Marruecos, a partir de la 16 horas en Barcelona. El técnico Eduardo Berizzo tendrá en la cancha a todos los jugadores que él decidió nominar para estos compromisos y que, claramente, marcará el tránsito de La Roja sin Claudio Bravo y con un Charles Aránguiz en la banca. Sin duda, la formación, los jugadores y el técnico del "Equipo de Todos" no llenan para nada el paladar de Juan Carlos Letelier.

El exjugador de la Selección Chilena y con pasos por el fútbol mexicano, peruano y venezolano, respectivamente, no está de acuerdo con el planteamiento que realizará Berizzo y sigue molesto por la decisión del argentino de marginar a varios históricos como el mismo Bravo, Aránguiz y Eugenio Mena, quien también estará en la banca.

"Hoy recién podremos decir y ver lo que es lo que realmente quiere hacer Berizzo, cual es el sistema de juego que va a usar. Tenemos que tomar en cuenta que esta Selección ya no es la Generación Dorada. Ellos estaban acostumbrados a jugar de una forma y veremos qué es lo que nos va a ofrecer Berizzo en su propuesta", dijo en charla con Bolavip.

Además, el exjugador de Santiago Wanderers fue directo y dejó en claro que el transandino no es santo de su devoción. "A mí, personalmente, no me gusta Berizzo como técnico de la Selección", añadió.

Eduardo Berizzo no es del gusto de varios históricos de La Roja como Juan Carlos Letelier (Agencia Uno).

Además, Letelier, quien defendió a Chile en el Mundial de España 1982, fue directo al hueso manifestando que "no puede venir un técnico que fracasó en la Selección de Paraguay, que fracasó en España y traerlo solo a la Selección porque trabajo con Bielsa, porque por mucho que haya estado con él son diferentes".

El actual administrador del Estadio Municipal de La Pintana, para culminar el diálogo con Bolavip dijo que "ahora solo hay que esperar. Son dos pruebas las que vienen y hay que ver que hará con el equipo chileno y ver de qué forma va a jugar Chile esta tarde".