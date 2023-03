El periodista Juan Cristóbal Guarello sorprendió a los auditores de Deportes Agricultura al jugársela con un nombre para reemplazar a Eduardo Berizzo en la banca de la Selección Chilena en caso de no lograr un triunfo ante Paraguay.

La Selección Chilena se prepara para lo que será el amistoso ante la Selección de Paraguay, el próximo 27 de marzo en el Estadio Monumental, dondeEduardo Berizzo ya dio a conocer a los 26 seleccionados que irán en búsqueda de la primera victoria desde que el DT argentino tomó mando del Equipo de Todos.

Y es que el ex Celta de Vigo de España y O'Higgins de Rancagua no lo ha pasado bien desde su arribo y solo ha conseguido un triunfo con la Sub 23, por lo que todas las miradas están puestas en lo que puedan hacer frente a la Albirroja.

Los hinchas nacionales le comienzan a meter presión a Berizzo | Foto: Comunicaciones ANFP

Fiel a su estilo, el periodista Juan Cristóbal Guarello en su rol como panelista de Deportes Agricultura sorprendió a los auditores al dar un osado nombre si es que Berizzo llegase a ser despedido del Equipo de Todos tras el encuentro ante los guaraníes.

"Si Chile muestra un avance, ok. Pero hay que hacer una evaluación de todo este tiempo, de nombres propios, de quiénes están para aparecer. La Eliminatoria es de largo aliento, hay tiempo para reevaluar", dijo en el arranque.

"Voy a meter una bomba de humo. Si Chile no muestra ninguna evolución el próximo lunes, yo pensaría en Nico Núñez para la Selección", señaló Guarello, lo que generó el asombro del panel.

"Me gusta la sintonía que tiene con los jugadores. Hay algo que en el que es consistente, que no necesita teatralizar para hacerse valer. No necesita ser autoritario", sentenció.