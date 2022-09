Punto final a la gira de la selección chilena y no dejaron buen sabor de boca estos dos partidos de La Roja y las críticas al técnico Eduardo Berizzo aumentan. El comentarista Juan Cristóbal Guarello insta al estratega que trabaje con una sub 23 y que no descanse tanto en la generación dorada.

Chile igualó dos a dos ante Qatar en Viena, Austria y se cierra así esta gira de fecha FIFA donde la sensación es más de dudas que certezas en el trabajo del técnico argentino, Eduardo Berizzo.

La Roja cayó el viernes ante Marruecos y hoy un pobre empate ante la selección asiática que serán los anfitriones de la Copa del Mundo que arranca en 54 días más.

Chile no levanta cabeza y las críticas hacia el Toto Berizzo aumentan. Por la nómina y el poco minutaje que le dio a ciertos elementos que se pensaba podían sumar más, entre esas situaciones nuevamente ver a muchos jugadores de la reconocida generación dorada.



Un pobre desempeño del equipo de todos y consumado el partido, Juan Cristóbal Guarello entregó su análisis. El comentarista de Deportes en Agricultura arrancó su evaluación diciendo que el cuadro nacional tiene muy poco para ilusionarse.

"Chile no tiene velocidad, no tiene intensidad, es un equipo con mecánica pobre. Berizzo tendrá que replantearse muchas cosas y hacer un trabajo integral, tiene que trabajar con una sub 23 permanente, de ir proveyendo jugadores al primer equipo, tiene que programar amistosos con los jugadores aspirantes", sostuvo Guarello.

La Roja cayó ante Marruecos y solo empató con Qatar en esta fecha FIFA (Archivo)

Pero sus palabras no terminaron ahí y fue más allá en relación a los históricos que estuvieron en esta gira y que Berizzo pareciera no querer renunciar a ellos. "Seguir descansando en la generación dorada me parece ya vicioso y hasta supersticioso, Chile asi no va a ninguna parte", enfatizó el periodista.

Finalmente, Guarelló añadió que el entrenador "está completamente encerrado en su propia ceguera", para cerrar su intervención.