Luego del fracaso en el Sudamericano de Colombia al mando de la selección chilena Sub 20, la ANFP determinó cortar el proceso de Patricio Ormazábal al mando del equipo, pese a que el entrenador quería seguir en el cargo.

La ANFP no espera el proceso: Patricio Ormazábal deja de ser el entrenador de la Roja Sub 20

SELECCIÓN CHILENA SUB 20

SELECCIÓN CHILENA SUB 20

Se acabó el proceso de Patricio Ormazábal al mando de la selección chilena Sub 20, luego del fracaso en el Sudamericano de Colombia, donde no alcanzaron el paso al hexagonal final, que entregaba pasajes al Mundial de la categoría.

La lápida la puso la derrota y eliminación en manos de Venezuela, en el último partido del grupo, donde el equipo nacional se inclinó por 1-0, quedando sin chances de nada y con el entrenador en medio de la crítica.

Por lo mismo, una vez en Chile, la ANFP le comunicó a Ormazábal que no seguirá en el cargo al mando de los equipos juveniles de la Roja, por lo que su historia termina de la peor forma.

La Roja Sub 20 perdió ante Venezuela. Foto: Nelson Ríos | FFCh

Así lo detalla radio ADN, donde destacan que este martes fue tomada la decisión por parte del directorio, lo que ya fue comunicado al entrenador y sus asistentes.

"La ANFP optó por destituir al exfutbolista nacional luego de la opaca campaña de Chile en el certamen juvenil, donde el equipo no pudo superar la fase de grupos y se quedó sin chances de ir al Mundial de la categoría", precisan en su información.

Ormazábal no seguirá liderando al equipo. Foto: Nelson Ríos | FFCh

Pese a que todos los caminos conducían a esta determinación, el propio entrenador había dicho que contaba con la confianza de seguir al mando.

“Obvio que sí. Decir que uno no quisiera estar en la selección chilena es una mentira. He tenido el privilegio de estar acá y he trabajado mucho”, comentó tras la eliminación del Sudamericano.