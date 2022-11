La Selección Chilena comenzó a trabajar hoy en Juan Pinto Durán con la presencia de varios futbolistas, quienes se pusieron ya a las órdenes de Eduardo Berizzo. Entre los que aparecieron hoy está Paulo Díaz, Joaquín Montecinos y Diego Rubio. En tanto, uno de los que sorprendió con su nominación fue el delantero de Audax Italiano, Michael Fuentes Vaduli, quien se consolidó en el cuadro de colonia y se ganó su llamado por parte del Toto.

El delantero conocido como Vaduli, por su segundo apellido, llegó con 6 goles en la Primera División del fútbol chileno y 3 asistencias. Además, por el flanco izquierdo, el extremo entregó 11 centros con éxito durante el 2022. Sus buenas condiciones llamaron la atención de Berizzo, quien no dudó en llamarlo para los juegos ante Polonia y Eslovaquia.

"Muy contento por la nominación. Me llega en un buen momento en lo personal, en lo grupal por lo realizado en Audax Italiano y estoy feliz por la oportunidad que se me está dando", dijo Fuentes.

Asimismo, Fuentes Vaduli reconoció que este 2022 "fue un año redondo para mí. Nos costó al principio, pero terminamos de buena forma en lo grupal y terminamos clasificando a la Copa Sudamericana. En lo personal, el segundo semestre fue muy bueno. Pude consolidarme en el equipo y nos tomó de buena manera el segundo semestre".

Michael Fuentes Vaduli se ganó la confianza de Eduardo Berizzo (Agencia Uno)

Además, durante estas horas, Fuentes Vaduli compartió con varios jugadores del medio local entre ellos los volantes de la Universidad de Chile, Darío Osorio y Lucas Assadi; mientras que también apareció Alex Ibacache, Williams Alarcón y Gabriel Suazo. Con su humildad y algo de nerviosismo, el jugador de Audax reconoció la intensidad en los trabajos de Berizzo.

"Los entrenamentos han estado muy intensos. Mis compañeros me han hecho parte del grupo. Han sido prácticas intensas y me siento cómodo. Estoy de a poco entrando en el grupo y el cuerpo técnico también me recibió de muy buena manera", agregó.