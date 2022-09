Eduardo Berizzo continúa ratificando nombres para La Roja que enfrentará, en las próximas semanas, a Qatar y Marruecos por los amistosos en la Fecha FIFA antes de jugar el Mundial de 2022. El estratega de la Selección Chilena, hace algunas horas, citó a todos los jugadores que militan en Europa, mientras que llamó a varios futbolistas del Campeonato Nacional. Ahora, el Toto apostó por dos valores de la Universidad de Chile y uno de la Universidad Católica.

La primera joya que consideró Berizzo fue el volante de la Universidad de Chile, Darío Osorio. El mediocampista, de gran partido hoy ante Palestino, será número puesto para el argentino, quien lo llevó a la gira asiática y tiene grandes esperanzas en él. Es más, la Joya de Hijuelas ya debutó en La Roja Absoluta y es uno de los regalones del transandino.

En tanto, en la portería, el Toto nominó a Cristóbal Campos Véliz. El guardian de la U es otro de los que se ganó el puesto en los distintos microciclos y, además, fue uno de los que ha tenido un rendimiento regular durante todos los partidos en la portería estudiantil.

Mientras que el renacido que consideró Berizzo fue Clemente Montes. El delantero de la Universidad Católica, sin duda, cobró una relevancia mayor con el técnico Ariel Holan en la precordillera. Montes dejó atrás las lesiones y suma goles importantes con los cruzados como el que le marcó a la U en el Clásico Universitario y el que le marcó a La Serena.

Cristóbal Campos Véliz se ganó su nominación a la Selección Chilena (Guille Salazar)

La Selección Chilena, hasta el momento, tiene como convocados del medio local al volante de La Calera, Williams Alarcón; mientras que Colo Colo aportará con Brayan Cortés, Gabriel Suazo, Jeyson Rojas y Esteban Pavez.

Hay que ver si Berizzo convocará a alguien más o no, ya que llama la atención que no tenga considerado al lateral de la Universidad Católica, Mauricio Isla, quien no está en la nómina.