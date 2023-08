Atacante ochentero de Universidad de Chile no quiere saber nada de Cristóbal Campos: "Se cree dueño del puesto y le hacen goles feos"

Tras la seguidilla de malos resultados de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, los cuestionamientos han aumentado en las huestes azules y no solo el técnico, Mauricio Pellegrino, ha sido blanco de esas críticas.

También el portero, en este caso, Cristóbal Campos Véliz, quien en esta racha negativa de la U, ha concedido 12 goles, donde claro, el trabajo es en conjunto y no sería ético caer con todo el peso y otorgar responsabilidad al número uno de los laicos.

Sin embargo, existen quienes creen que ya es momento de dar un remezón y que el canterano golero sea enviado a la banca de suplentes en desmedro de Cristopher Toselli, quien espera la ocasión de manera paciente.

El ex delantero de la U, Cristián Olguín, está en la línea de quienes creen que el golero debe ser reemplazado por el formado en Universidad Católica. “Campos viene con un rendimiento bastante bajo y Toselli es un arquero con experiencia, sobrio y que hace rato debiese estar jugando”, afirmó Cepillín a Bolavip Chile.

Siguiendo en esa línea, el ex atacante sentencia que “Campitos parece que se cree dueño del puesto y parece que no trabaja mucho en la semana los centros, le han hecho goles feos y estaría bueno que estuviera atajando Toselli ahora”, expresó.

No descansando en aquello, el ex deportista reiteró que el de Lonquén no es el mismo de hace algún tiempo y que el mundialista ya debiese ser considerado por Pellegrino. “Hace tiempo que Campos viene con un rendimiento bajo y estaría bueno ya, darle la oportunidad a Toselli”, finalizó Olguín.

Según Cepillín Olguín, ya debiese estar jugando Cristopher Toselli en el arco de la U (Photosport)

¿Cuáles son los números de Cristóbal Campos en la temporada 2023?

Inamovible hasta ahora para Mauricio Pellegrino, el portero vive su primera temporada completa como el golero titular de Universidad de Chile y así lo reflejan los números, donde se señala que Campos Véliz ha jugado todos los partidos de la temporada. Es decir, los 21 del Campeonato Nacional y los dos de Copa Chile.

Salvo, los segundos 45′ minutos del duelo ante Deportes Copiapó en Valparaíso, en el cual se lesionó y fue reemplazado por el propio Toselli, el canterano ha jugado 23 encuentros con 26 goles en contra, de los cuales, 13 se los han marcado en las seis fechas que van de la segunda rueda.

¿Cuándo juega Universidad de Chile ante Unión La Calera?

En la U quieren volver a los triunfos y al menos, este viernes 25 de agosto desean lograrlo ante Unión La Calera a partir de las 18 horas en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar en duelo válido por la fecha 22.