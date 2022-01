Lionel Scaloni no estará presente ante La Roja: "Cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo"

La Roja prepara el recibimiento a la Selección Argentina por la doble fecha de Eliminatorias a Qatar 2022, pero el combinado trasandino no lo pasa para nada bien con el tema de los contagios.

Hace unos días se confirmó que su técnico, Lionel Scaloni, estuvo afectado por el virus y debió realizar el aislamiento correspondiente, esperando que sus próximos exámenes PCR salieran negativos.

Sin embargo, entre las medidas que se impusieron desde el gobierno chileno, toda persona que ingresa a nuestro país debe dar como resultado negativo en su muestra, cosa que el estratega argentino confirmó que no es así. Incluso, su ayudante Pablo Aimar, tampoco podrá estar en nuestro país con el plantel.

"Tanto Aimar como yo, no vamos a poder formar parte de la delegación. Pablo lleva varios días en su casa por contacto estrecho. Yo cumplí con el aislamiento hace varios días, pero sigo dando positivo. Para entrar a Chile hace falta un negativo", explicó el técnico en conferencia de prensa.

Aunque dio a conocer los nombres que conformarán el cuerpo técnico ante el equipo de Martín Lasarte y además, confirmó dos bajas más en el equipo que arribará a Chile.

"Walter Samuel, Roberto Ayala y Diego Placente estarán presentes como parte del cuerpo técnico. Por otra parte, cómo última noticia, Alexis Mac Allister dio positivo anoche. Él y (Emiliano) Buendía, por ser contacto estrecho, tampoco podrán viajar", agregó.

Finalmente, Scaloni confirmó que su salud está en buen estado y que su situación le permiten estar en su país, pero no territorio chileno.

"Aclaro que me siento bien. Estoy curado, pero el PCR me sigue dando positivo. Ese es el problema. Estoy en condiciones para poder estar acá, lo que no puedo hacer es ingresar a Chile", cerró.