Los borrados por Patricio Ormazábal de la Sub 20 tienen revancha en el fútbol chileno

SUDAMERICANO SUB 20

Patricio Ormazábal entregó su lista de 23 futbolistas para defender a la Selección Chilena Sub 20. Sin embargo, hasta el momento, los resultados no han sido los esperados para La Rojita, que también entró en la polémica por los jugadores que el cuerpo técnico borró en su momento y que, ahora, aprovechan la oportunidad en la Primera División o bien se están preparando para jugar en la Primera B durante el 2023 en el fútbol chileno.

El caso más emblemático es el de Jordhy Thompson. El delantero simplemente quedó al margen de la Sub 20. Ante ello, el jugador partió a la pretemporada con Colo Colo y ayer se ganó el cariño del público, tras su gol en la aplastante victoria por 5-2 ante Deportes Copiapó.

En tanto, el otro caso bullado fue el de Bastián Roco. El zaguero, pese a que incluso fue capitán de la Sub 20, fue borrado por Ormazábal. En esta situación, según supo Bolavip, el técnico comunicó que no quería llevarlo, ya que se transformó en el último central para él. Pese a no hacer la pretemporada totalmente, Roco Junior está considerado en el equipo de Gustavo Álvarez.

El caso que también queda claro es el de Renato Huerta. El delantero de la Universidad de Chile también está considerado durante este proceso. El artillero ni siquiera empezó a ir a los últimos microciclos, lo vio Mauricio Pellegrino y es delantero titular que cumple con la regla Sub 21.

Renato Huerta sigue sumando experiencia en la U de Chile (Agencia VS)

En tanto, en Colo Colo otro que fue considerado y que espera sumar minutos es el mediocampista Lucas Soto. En la Primera B, Luckas Carreño busca tener minutos en el mediocampo de La Serena y Matías Fredes también sumará en el ascenso con Antofagasta. Esteban Antilef puede sumar con Unión San Felipe.

Otros que también quieren ser figuras es Dilan Rojas en Iquique, Dylan Portilla en Colo Colo, Claudio Torres como referente de área en Huachipato, , el Tanque Damián Pizarro en el Cacique y Agustín Arce Melli en la U.