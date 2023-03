Mamá de Darío Osorio y la denuncia de indisciplina de su hijo en la selección chilena: "Ahora me da risa tanta mentira, que se hable sin fundamento"

Una fuerte denuncia se realizó la noche del domingo en el programa Círculo Central donde se dejó en evidencia que el futbolista de la Universidad de Chile, Darío Osorio, fue liberado de la selección nacional por un acto de indisciplina, que el jugador se habría molestado por un foul a lo cual Eduardo Berizzo le llamó la atención y este no lo tomó en cuenta y que esa es la razón por la cual habría sido desafectado de la convocatoria.

Recordar, que el miércoles pasado, el jugador fue liberado de La Roja tras la confirmación de un hematoma en el muslo izquierdo y que su recuperación excedía del tiempo del día del partido ante Paraguay que es este lunes. En el programa de televisión se deja en evidencia que sí hubo tal lesión, pero que la razón principal fue la comentada anteriormente.

Bolavip Chile se puso en contacto con la madre del deportista, Alicia Osorio, quien accedió a comentar las últimas acusaciones que están involucrando a su hijo, durante estas horas, "ya hasta me da risa, pero la verdad no la he pasado bien con tanta mentira que dicen", comenzó señalando la madre del jugador de la U.

A su vez, la señora Alicia sostuvo que "cuando lo leí, hasta ahora me da risa. Que hablen sin fundamento, que se diga tanta mentira. Si hubiera sido así, créame que hubiera sido la primera en saberlo porque siempre estoy al pendiente de todo lo que pasa con Darío", comentó su progenitora.

La mamá del jugador de 19 años reconoció que estas situaciones poco y nada ayudan a su hijo y solo ratifica la razón por la cuál es reservado, "no quiero que siga escuchando tanta cosa que se dice siendo que él por lo mismo no habla con los medios. Al parecer los conoce más que yo", señaló Alicia Osorio, quien recalcó la fotografía que anda rondando de su hijo justamente dialogando con el Toto Berizzo durante una de las prácticas.

En los días en que estuvo Osorio en Juan Pinto Durán, se le vio conversando de manera muy cercana con Berizzo (Prensa ANFP)

"Se llenan la boca vendiendo mentiras", cerró así la mamá del oriundo de Hijuelas, quien en las próximas horas tendrá que volver a ser evaluado de su lesión en el muslo y ver la evolución de esta para ver si estará a disposición de Mauricio Pellegrino en el duelo frente a Chimbarongo por Copa Chile.