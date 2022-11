Eduardo Berizzo entregó el pasado lunes la nómina de la Selección Chilena para los amistosos ante Polonia y Eslovaquia en Europa. Entre la lista de los jugadores, aparecen Lucas Assadi y Darío Osorio.

Los dos jóvenes valores de Universidad de Chile serán parte del equipo del argentino y por eso es que Manuel De Tezanos Pinto espera que el entrenador los utilice de titulares para dichos duelos.

"Me alegra que estén (Lucas) Assadi y (Darío) Osorio, espero que jueguen. Me encantaría ver a Assadi y Osorio titulares, porque cuando Alexis Sánchez fue a la selección por primera vez y fue titular a los 16 años en una gira que se hizo por Europa y con Nelson Acosta", dijo el periodista en Todos Somos Técnicos.

"Este es el partido, después en marzo son partidos oficiales y no puedes probar a Osorio y a Assadi. Por supuesto que en el contexto de la U, donde jugaba muy mal y a lo mejor en los últimos partidos no dejaron un tan buen sabor de boca, pero tienen 18 años y si no es ahora ¿cuándo?", agregó.

Los jugadores de la U fueron nominado a La Roja | Foto: Agencia UNO

"Dos partidos que son contra una selección que se va estar cuidando para el mundial, buscando funcionamiento, para jugar media hora o 60 minutos con el acelerador a fondo. Después la otra selección ni siquiera está clasificada, así que ahí va a ser un escenario más real, pero creo que es el momento para ver a jugadores que no juegan nunca, porque los demás ya los conocemos", cerró.