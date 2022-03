La Selección Chilena no pudo conseguir puntos en su visita a Río de Janeiro. Sin duda que el partido de La Roja se contemplará para la próxima llave, en la que se espera un buen partido ante Uruguay en la que se mantiene una pequeña fórmula para conseguir el último cupo que queda para estar presente en la cita mundialista.

Martín Lasarte atendió a los medios de comunicación después de esta dolorosa derrota, en la cual fue categórico al sentirse adolorido por este resultado que podría dejar a la generación dorada sin Mundial.

“Es una linda reflexión, me duele perder siempre, más de forma abultada. Me dolería muchísimo que estos muchachos que han hecho, no quiero ser irrespetuoso, pero seguramente las cosas más lindas que le ocurrieron al fútbol chileno en su historia. No nos queda otra, esto no da para un baile, da para reflexión, juntar fuerzas, preparar bien y esperar”.

Pero eso no es todo, producto de que también explicó detalles de esta caída. “Los planteamientos a veces se ajustan a los resultados y a veces no. El primer tiempo Brasil predominó el juego, recibimos el gol de penal que el VAR indica que así fue y ahí nos desconcentramos, ahí estuvo el error al recibir el segundo gol”.

Sobre este mismo punto, el entrenador agregó que “La otra es el inicio del segundo tiempo, nos anularon el gol, más allá que se ajuste o no la sensación golpea. Después fue un partido largo, complicado, el resultado habla más que yo”.

Otro de las declaraciones que entregó el técnico uruguayo es que pelearán todo por el último partido que deja con chances a Chile con pelear el cupo del repechaje, en la cual solo sirve la victoria y esperar por otros resultados. Incluso, comparó el momento con lo que vivió Italia.

“Chile no está eliminado, tenemos una chance remota, pero el fútbol tiene esas cosas. Hoy tuvimos un lindo ejemplo con Italia, el campeón de Europa, quedando fuera en el último minuto. Todo puede ocurrir, hay que esperar otros resultados, pero es lo que hay, nos tenemos que aferrar a eso”.

Finalmente, el entrenador se refirió al presente deportivo de Joaquín Montecinos. “A Montecinos lo trajimos nosotros a la selección y fue transferido, ahora parece ser la resurrección del extremo derecho de la historia. No quiero cargarle una mochila pesada. Entró bien, tiene personalidad y es una posibilidad. Es bueno lo que mostró”.