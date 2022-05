La selección chilena vivió un tortuoso camino a Qatar 2022, porque cuando recién comenzaba el proceso con apenas cuatro partidos, el entrenador Reinaldo Rueda, el mismo que había llegado a Juan Pinto Durán apenas concluyó el desastre de Rusia 2018, abandonó el banco para ir a su Colombia natal.

La salida del cafetero provocó un verdadero terremoto y dejó KO a la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que comenzó a buscar al reemplazante y pese a que las expectativas partieron muy altas hablando de entrenadores europeos, al final trajeron a Martín Lasarte, que estaba sin club hace rato.

En esa búsqueda, apareció el nombre del argentino Matías Almeyda, con gran campaña en México en las Chivas y luego en la MLS, lamentablemente no se pudo llegar a arreglo por una cláusula que le impedía salir.

El Pelado en conversación con TyC Sports ratificó la historia y afirmó que se quedó con las ganas de dirigir a la Generación Dorada y lamentó la alta cláusula que le impidió llegar a nuestro país.

Matías Almeyda es el nuevo entrenador del AEK (AEK)

"Me llamaron el año pasado sí, pero la cláusula en Estados Unidos era impagable. La verdad me quedé con ganas", aseguró.

Respecto a su futuro, Almeyda va a tener su primera experiencia en el Europa cuando dirija al AEK de Grecia.

"Mi sueño era ir a Europa, pero no voy a hacer salto para otro club. Me gusta quedarme mucho tiempo en los clubes a los que voy. Quiero ir a triunfar en AEK, soy un agradecido al club porque fueron los que me voy me abrieron las puertas", indicó.