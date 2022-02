El defensor nacional Mauricio Isla llegó con lo justo al partido con Argentina y ante las consultas sobre la adaptación en Calama, aclaró que no puede señalar se sirvió o no.

La Selección Chilena sacó un positivo resultado durante este martes en el cierre de una nueva etapa de las clasificatorias. El cuadro nacional se impuso por tres a dos a Bolivia gracias a las anotaciones de Alexis Sánchez en dos oportunidad y la otra diana llegó mediante Marcelino Núñez.

Mauricio Isla fue uno de los encargados de acudir a la conferencia de prensa posteriormente al partido, donde se le consultó por la presencia de Ben Brereton en la Selección Chilena, a lo cual el defensor rápidamente dio a conocer las cualidades que tiene el delantero al interior del plantel y que es querido por todos a pesar de que no habla español.

“Lo de Ben lo he dicho hartas veces, lo estimamos demasiado, se ganó el cariño de todos plenamente. No habla español muy bien y la mayoría no hablamos inglés, pero se adapta. Por eso lo queremos tanto, se metió en el equipo, y en el campo lucha, corre y no se cansa”.

No obstante, el Huaso además se le preguntó por la adaptación deportiva a la altura donde estuvieron en Calama. “No sé qué piensan los compañeros, pero yo creo que es importante. Yo me sumé a Calama a última hora, es difícil jugar en Bolivia para todos. No todos ganan acá y acá nos ha ido bien, perdimos en las últimas Eliminatorias, pero son tres puntos extraordinarios”.

Además, sobre esta misma línea, el defensor agregó que “No puedo responder si sirvió totalmente lo de Calama porque llegué tarde. Eso lo tiene que responder otro compañero y los dirigentes o el cuerpo técnico ver si sirvió o no para seguir yendo”.

Finalmente, el lateral derecho de la Selección Chilena y el Flamengo aclaró que “Los más grandes hemos tratado de que los jóvenes se adapten, no nos relajamos, somos alegres, pero nos duelen las derrotas. Perdimos ante una de las mejores selecciones del mundo en el partido anterior, tienen un equipo fuerte y construidos”.

“Nos dolió, pero sabiendo la envergadura del rival. Es importante que los jóvenes se adapten rápido, estas son las Eliminatorias más difíciles del mundo”, sentenció durante la conferencia de prensa que se realizó en la altura de La Paz.