Mundialista chileno apunta a Eduardo Berizzo: "No llames más a los mexicanos, me tienen chato, llama a Assadi"

Esta semana se dio a conocer el nuevo formato de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y que le otorgará a Sudamérica seis cupos directos y una posibilidad de repechaje.

Miguel Ángel Neira, que jugó el Mundial de España 1982 le hace una curiosa solicitud al entrenador de la Roja Eduardo Berizzo, que no llame jugadores que militen en el fútbol mexicano.

"No llames más a los mexicanos, me tienen chato cuando veo jugadores que están en México, ahí no me gusta la Selección, espero que llame a Assadi, un volante buenísimo", indicó.

Miguel Ángel Neira pide a Lucas Assadi en la selección chilena (Archivo)

Respecto al nuevo formato, Neira afirma que quedar afuera "no sería un fracaso, sería un escándalo, imagínate que clasifican casi todos, estas eliminatorias no tienen ninguna gracia, debes sacar a Bolivia y Venezuela y listo, se acabó, los demás clasifican todos".

Agregando que Chile tiene la clasificación asegurada "porque esto no tiene sentido, clasifican todos, es fácil".

El ex Universidad Católica también asegura que para el amistoso ante Paraguay Berizzo repite a los mismos jugadores por una simple razón. "Los llama por ser la Generación Dorada, y si siguen jugando los mismos puede comprometerse la clasificación, va a caer en peligro, debe renovar el equipo", cerró.