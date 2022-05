Siguen las repercusiones por el Caso Byron Castillo. Y es que el lateral ayer estalló en llanto luego de cometer un penal en el partido entre Barcelona SC versus Aucas e incluso le pidió a su entrenador, Jorge Célico, que lo sacara del terreno de juego, algo que el argentino hizo rápidamente caso.

Y si hay alguien que conoce de cerca al actual jugador del Barcelona SC es el chileno Nelson Tapia. El DT de Libertad de Loja de la serie B de Ecuador está arraigado hace varios años en el país sudamericano, además en su llegada a Ecuador fue preparador de arquero del club oro grana, donde tuvo la oportunidad de dirigir de manera interina a Castillo.

El histórico ex arquero de la Selección Chilena conversó con el programa Pelotazo al Vacío, podcast del periodista nacional Jorge Gómez sobre el caso Castillo.

“La situación se la puede sentir incómoda, yo dirigí a Byron (en el cuadro torero) en el 2019, lo conozco. Soy chileno, trabajo en Ecuador, me mantengo al margen, la opinión la debe tener la FIFA, no sé si es correcto o no lo que hace Chile”, partió diciendo el ex arquero de la Universidad Católica y Cobreloa, entre otros.

El ex capitán de La Roja se unió al debate por el caso Byron Castillo.| Foto: Agencia Uno

Agregando que “no es lo ideal (clasificar a un Mundial por vía administrativa) parece que quieren algo de una u otra forma, no es lo más correcto, por eso no me hago partícipe de esto, estoy trabajando acá y me han tratado muy bien, prefiero mantenerme al margen”

“Tengo la mejor impresión de él, como jugador y persona, es uno de los mejores laterales con proyección del fútbol ecuatoriano, es un tipo muy transparente, no es bueno que viva esta situación ni para ningún otro jugador, no la debe estar pasando bien”, complementó Tapia.

“Me parece que siempre que hay que ganar en cancha, es muy incómodo hablar de la situación, tengo mucho respeto al fútbol chileno, ecuatoriano, y no es bueno que pase esto”, cerró el ex mundialista de Francia 1998.