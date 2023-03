Tras la dura derrota por 2 a 0 ante Getafe, el entrenador argentino Jorge Sampaoli no seguirá al mando de Sevilla por los malos resultados obtenidos en el último tiempo, así lo confirmó la institución de Andalucía a través de un comunicado publicado en sus diversas redes sociales.

Y es que el casildense no lo pasó para nada bien en su segundo paso por el cuadro español, donde ganó 13, perdió 12 y empató seis, resultado que dejaron a los blanquirrojos en una preocupante decimocuarta posición, a dos de los puestos de descenso que marcha el Valencia.

Sampaoli recibiría una indemnización de 11 millones de euros por parte de la escuadra española | Foto: Agencia Uno

En medio del programa Agenda Matinal del canal de Youtube de Todo Es Cancha, el periodista Francisco Eguiluz al enterarse de esta noticia, le suplicó al entrenador de 63 años que vuelva a dirigir en nuestro país.

"Se pitearon al viejo chico una vez más. Don Jorge, usted tiene que dirigir en Chile no más ¿Sabe por qué? Los argentinos no lo quieren, porque los argentinos no quieren a nadie que no hayan sido futbolistas. Y usted era malo para la pelota don Choche. Don Jorgito, vuelva para acá y háganos la paleteada", partió diciendo.

"En la Selección Argentina le hicieron tremenda cama y en el Sevilla, los jugadores que jugaron para atrás eran todos los argentinos del equipo: Papu Gómez, Huevo Acuña, Gonzalo Montiel. Esos hue.. que usted salvó para el Mundial, fueron súper vaca con usted. El indecente de Acuña agarró un papel y lo rompió", reveló el comunicador.

"Entonces don viejo chico, vuelva para acá no más ¿Por qué no? ¿No lo ven en la Selección Chilena?", sentenció el profesional de las comunicaciones.

Hay que tener presente que Sampaoli en el Equipo de Todos llegó a octavos de final del Mundial Brasil 2014 y se coronó campeón de la Copa América.