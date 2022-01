La Roja sin duda no ha pasado por muy buenos momentos en estos últimos años y tras la debacle de la no clasificación al mundial de Rusia 2018, la selección nacional no ha podido mantener con Reinaldo Rueda, ni con Martín Lasarte, esa solvencia que tuvo cuando se coronó como Bicampeón de América.

Es por esto, que un nombre que siempre se ha estipulado para tomar el cargo de la selección chilena, es el del hoy entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, quien ha sido uno de los técnicos nacionales más exitosos a lo largo de la historia.

En esta jornada, el entrenador chileno dialogó con ESPN Argentina, en donde comentó sobre la posibilidad de poder dirigir a La Roja en un futuro, en donde se mostró abierto a tomar el cargo, pero no en estos momentos.

“Es difícil, porque es una generación que no se da todos los días. Voy a nombrar a algunos jugadores, como Claudio Bravo, Arturo Vidal y Alexis Sánchez, son todos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar en los clubes más grandes de Europa, que pueden comprar a los jugadores que quieran", inició comentando el Ingeniero.

Ante esto, el sueño que tiene el estratega nacional es generar un cambio dentro del futbol nacional, en donde las cosas no se han venido realizado correctamente y que tampoco han generado un proyecto para cambiar esta situación.

"Por eso, cuando me preguntaba si es que, si vuelvo un día a Chile, es para intentar hacer un trabajo general, con un desarrollo de un fútbol que pueda aspirar en un tiempo prudente y lógico sacar una buena generación de jugadores de fútbol, para lo que hay que potenciar la competencia local", enfatizó el hoy entrenador del Betis.

El entrenador nacional tiene en claro que será difícil volver a generar una camada de grandes nombres como la que componen los de la generación dorada, pero que se muestra abierto en un momento para ser el impulsor de dicho recambio.

“A través de eso ojalá se pudiera, uno nunca sabe lo que pasará en el futuro, sacar una generación por lo menos parecida a ésta, de la que no solo quedan muy grabadas las dos Copas América que ganaron, sino que toda esa permanencia de largo tiempo en Europa en los clubes más importantes”, señaló Pellegrini.

Hoy por hoy, Manuel Pellegrini está viviendo un ciclo muy dulce junto al Betis, en donde fue renovado hasta el año 2025 con el conjunto verdiblanco, tras la espectacular campaña que está sosteniendo durante esta temporada 21/22.