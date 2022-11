Paulo Díaz se ganó su espacio en la Selección Chilena y con 28 años se ganó la titularidad en La Roja con Eduardo Berizzo. De cara a los amistosos ante Polonia y Eslovaquia en Europa, el Bombero será parte de la última nómina del cuadro nacional, luego de una buena temporada para él en River Plate donde es titular indiscutido. El zaguero sabe que es uno de los jugadores que tomarán el relevo de los más grandes en el equipo chileno.

Díaz, hasta el momento, tiene 38 partidos Clase A en la Selección Chilena y suma en el cuerpo amistosos, una China Cup, la Copa Confederaciones, dos procesos de Clasificaatorias y la Copa Kirin jugada recientemente en Japón, donde arrancó el proceso del Toto Berizzo.

Con todo su recorrido en La Roja, River Plate, San Lorenzo, Paulo Díaz siente que es un referente para la nueva camada de futbolistas que llegan hasta la Selección Chilena.

"Me siento uno de los referentes de la Selección. Durante los últimos años, he agarrado experiencia y siempre he estado en las nóminas", indicó. Hoy me toca asumir ese rol con los más grandes y guiar a los que vienen de las nuevas generaciones, para que estén a la altura", dijo.

Paulo Díaz es inamovible en River Plate, aunque sigue en deuda en la Selección Chilena (Agencia Uno)

Díaz jugó ayer con River Plate 45 minutos y ya se embarcó hacia Juan Pinto Durán para preparar los partidos ante la Polonia de Robert Lewandowski en el Nacional de Varsovia, mientras que también hará frente a Eslovaquia en la despedida de Marek Hamsik.

"Ahora hay que trabajar de la mejor manera para que no solo nos mostremos los más grandes en estos partidos, sino que también los que vienen más atrás y todos juntos ofrecerle lo mejor a la Selección Chilena", agregó.