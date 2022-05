Piero Hincapié no se preocupa por el reclamo de la ANFP y el caso Byron Castillo: "No nos ha afectado, él es cien por ciento ecuatoriano"

Siguen las repercusiones por el caso Byron Castillo y la Selección Chilena. Si bien tanto FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) como la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional) están a la espera de una decisión por parte de la FIFA para saber la nacionalidad del jugador del Barcelona de Guayaquil, varias personas ligadas al fútbol han dado a conocer su opinión acerca de la polémica situación.

Esta vez fue el turno de Piero Hincapié, compañero de Charles Aránguiz en el Bayer Leverkusen y defensor de la Selección de Ecuador, quien en una entrevista con Fox Sports México previo al compromiso amistoso entre las "Aspirinas" y Toluca tuvo palabras para el controversial tema.

"La verdad que no nos ha afectado en nada a nosotros. Nosotros no nos metemos en ese tema, que arreglen el tema de selección a selección en la FIFA", aseguró el defensor central de 20 años.

"No nos metemos en eso, Byron Castillo es ecuatoriano cien por ciento, no va a haber ningún problema. Y Ecuador obviamente ya está en el Mundial, no creo que suceda algo malo que lo saque del Mundial", agregó el compañero de Castillo en la selección ecuatoriana.

Hincapié recalcó que no existirán problemas con la participación de Ecuador en el Mundial de Qatar 2022 | Foto: Getty Images

"Un Mundial es lo mejor que le puede pasar a un futbolista, nosotros como jugadores de la Selección estamos dispuestos a entregarlo todo en los partidos que nos toque, los equipos del grupo (Catar, Senegal y Países Bajos) que son difíciles, vamos a hacer todo lo posible para dejar a Ecuador en lo más alto", cerró.

Hay que destacar que otro que habló hace un par de días acerca de este tema fue el DT de la Tri, Gustavo Alfaro, quien se mostró tranquilo y advirtió: "Hicimos todo de acuerdo a los reglamentos, así que estoy convencido de que no hemos hecho nada equivocado”, fueron las palabras del estratega de 59 años.