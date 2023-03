El ex delantero de Universidad Católica y comentarista deportivo, Rodrigo Goldberg, quedó feliz con la perfomance del Monito y cree que llegó su momento con el cuadro nacional.

Alexander Aravena tiene 20 años, viene de un tremendo 2022 en Ñublense y el 2023 se consolidó rápidamente en la Universidad Católica. Tras su paso por la Primera División, el Monito llegó con otra mentalidad, es inamovible para Ariel Holan y en 45 minutos con la Selección Chilena hizo más que muchos delanteros que sí han tenido su chance en La Roja de Eduardo Berizzo. Eso dejó con una sonrisa de oreja a oreja a Rodrigo Goldberg.

Aravena ayer fue clave en uno de los goles de Alexis Sánchez, se jugó la vida en cada pelota, tuvo dos ocasiones claras de gol que sacó Antony Silva y, ademas, mostró de qué madera está hecho pensando en las Clasificatorias. El Polaco analizó el juego del crédito de la UC y cree que fue vital con su ingreso con una dupla letal junto al Niño Maravilla".

"Una de las cosas que me gustó de Aravena que hizo esa dupla con Sánchez es que no fue servicial hacia Alexis sino que fue a la par y dijo tengo que llegar a rematar y lo hizo, tengo que llegar a barrerme, voy. Fue como acompañándolo y haciendo este tandem. Eso no había pasado", expresó en Cooperativa.

Goldberg es claro y sabe que lo realizado por el Monito en la Selección es mucho más, por ejemplo, que la generación perdida que fue a Turquía. "Con el Mundial de Turquía uno pensaba en un 9 con Nico Castillo, Ángelo Henríquez y Diego Rubio. Uno ve su carrera y, por ejemplo, con todo el cariño que tengo con Diego, pero no tiene ningún gol con la Selección", expresó.

Alexander Aravena encandila con su juego a Polaco Goldberg (Agencia Uno)

Goldberg fue ácido en su comentario indicando que varios delanteros que pintaban para crack, lamentablemente, se fueron diluyendo en el tiempo por distintas razones. Sin duda, el ex seleccionado chileno también aprovechó de ratificar sus loas hacia Aravena.

"Generaciones completas han pasado y ojalá, espero, que Aravena que es suficientemente talentoso y madura tome el relevo en la ofensiva de Chile", indicó.

Sobre el resultado, además, el Polaco dijo que "el segundo tiempo me parece notablemente distinto al primero. Con el ingreso de Alexis cambió radicalmente la forma y la intensidad del juego. Aravena también entró bien enchufado".