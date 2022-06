Eduardo Berizzo no pudo debutar con una victoria y la selección chilena cayó por 2-0 ante Corea del Sur en un amistoso que se llevó a cabo en Daejeon, donde el elenco nacional se mostró impreciso con el balón y tuvo que disputar varios minutos con un hombre menos tras la expulsión de Alex Ibacache.

Tras la expulsión del jugador de Everton de Viña del Mar en el segundo tiempo, Berizzo tuvo que mover las piezas y mandó al terreno de juego a Eugenio Mena, lateral que ha sido una de las grandes figuras de Racing Club de Avellaneda de Fernando Gago.

El periodista Rodrigo Sepúlveda realizó una positiva reflexión en su canal de Youtube acerca del retorno del "Keno" a la Roja.

"Me alegré muchísimo por esto: por el ingreso de Mena (Eugenio)", comenzó diciendo el reconocido rostro de televisión.

Mena ingresó a la nómina de Berizzo tras la lesión de Gabriel Suazo | Foto: Agencia Uno

"Un Mena que tenían botado, un Mena que no valoraban, que no lo pescaban ¿por qué? no tengo idea. Cosas de técnicos que cometen errores y no se dan cuenta el valor que tienen determinados jugadores y para mí un jugador que tiene un valor incalculable jugando en Argentina, es Mena", sentenció el comunicador.

Recordar que Mena no disputaba un compromiso con el Equipo de Todos ante Ecuador por las Eliminatorias Sudamericanas, donde tuvo que ser reemplazado tras sufrir una compleja lesión.