Siguen las repercusiones por el amargo empate entre la Selección Chilena y la Selección de Qatar en Viena, Austria. Y es que los pupilos de Eduardo Berizzo no tuvieron la mejor gira por Europa y cosecharon una derrota ante Marruecos y la anteriormente nombrada igualdad ante los anfitriones del próximo Mundial.

Las críticas no tardar en llegar por el desempeño de los jugadores en esta nueva fecha FIFA, donde los más enjuiciados fueron los futbolistas de la Generación Dorada del fútbol chileno, quienes estuvieron lejos de su mejor versión.

Uno que alzó la voz fue Rodrigo Sepúlveda, reconocido periodista, quien utilizó su cuenta de la plataforma Twitch para hacer una particular petición al programa Los Tenores de ADN Deportes.

“Yo le quiero pedir algo a Los Tenores, que suelten al “Mago” Valdivia y díganle que lo necesitamos en la selección”, comenzó diciendo el conductor de las noticias.

El último partido del "Mago" fue hace cinco años, cuando Chile visitó a Brasil por las Eliminatorias para el Mundial de Rusia | Foto: Agencia Uno

Agregando que “Chile necesita ese tipo de jugadores. ¿Hay alguno que hoy se parezca a Valdivia? No hay ninguno. Entonces le quiero pedir a mis amigos de Los Tenores que suelten al “Mago” y lo presten para la selección chilena, un rato, que juegue un tiempo si quiere”.

Para finalizar, 'Sepu' remarcó que “por lo menos, Valdivia te va a regalar dos pases para Alexis Sánchez y dos para Ben Brereton, porque no tenemos cómo. Diego Valdés no habilita como un 10. Marcelino Núñez no funciona como un 10″.