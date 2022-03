Un difícil panorama es el que tiene la Selección Chilena para el crucial partido de mañana frente a Uruguay. El elenco nacional se medirá el día de mañana martes frente al seleccionado charrúa, con la misión de conseguir los tres puntos que le permita mantener con vida la ilusión de ir a la próxima cita mundialista.

No obstante, los dirigidos por Martín Lasarte no pasan por un buen antecedente debido a que la obtención del cupo en el repechaje no solo depende de ellos, sino que también de lo que pase en otros dos partidos donde debe esperar una ayuda de Paraguay y Venezuela, respectivamente.

Esto debido a que Perú se medirá frente a Paraguay en Lima. En este partido, lo importante es el elenco peruano no sume de tres unidades, ya que, en caso de lograrlo, se pierde toda esperanza para ir a Qatar a fin de año.

Pero no es el único que debe esperar producto de que en la hipotética situación que Perú pierda o empate, y Chile pueda ganar a Uruguay, se debe considerar el resultado también de Colombia, quienes también tienen que enredar puntos en su visita a Ciudad Guayana.

¿Qué necesita Chile para conseguir el cupo de Repechaje en las Eliminatorias a Qatar 2022?

Lo que debe pasar es que Chile gane a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, y esperar a que Perú y Colombia no ganen sus respectivos partidos. Un empate o una derrota de ambos en sus encuentros, le dará la llave a La Roja a conseguir el cupo de Repechaje.