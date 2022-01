Sergio Goycochea alaba a tres jugadores de la Roja y advierte sobre la no clasificación al Mundial: "No sería un buen final para el ciclo de determinados jugadores"

La Selección Chilena cayó 2-1 ante la Selección Argentina por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022, resultado que dejó disconforme a los hinchas presentes en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

Uno de los que estuvo in situ en el recinto deportivo, fue el ex seleccionado argentino, bicampeón de América con Argentina, Sergio Goycochea, quien estuvo trabajando para la televisión trasandino y aprovechó de conversar con AS Chile sobre algunas de las figuras de la Roja

Primero, fue consultado acerca de su opinión de Claudio Bravo y fue ahí que Goycochea no titubeó y remarcó la "semejante trayectoria y tantos años de buen nivel, hablan por sí solos. No hay que descubrir demasiado".

Además, tuvo palabras para la Generacion Dorada de la Roja y un posible término de esta. "Son los procesos que a las selecciones le cuestan cuando se instalan generaciones que marcan el rumbo durante muchos años. Después de eso hay que ver el proceso de renovación y eso hay que tratar de paliarlo de la mejor manera", aseveró el trasandino.

En ese contexto, Goycochea explicó que la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 no opaca lo realizado por los jugadores de Chile en los años anteriores. "No, lo logrado, logrado está. Me parece que no opacaría, pero no sería un buen final para el ciclo de determinados jugadores", agregó.

Finalmente, dejó en duda al mejor jugador chileno que ha visto, pero se la juega por Arturo Vidal y Aléxis Sánchez. "Está ahí. Por liderazgo, lo de Arturo es impresionante. Y la calidad de Alexis, que marca diferencias, es un jugador súper importante", sentencio el ex arquero argentino.