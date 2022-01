Waldo Ponce y el final de la Generación Dorada en el horizonte: "Me da nervio saber que no van a estar en un tiempo más"

La Selección Chilena dirigida por el uruguayo Martín Lasarte cayó en un apretado partido ante Argentina en Calama y complicó en demasía sus chances de llegar al Mundial de Qatar 2022, el que sería el tercero para la “Generación Dorada” tras clasificar a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Ahora, La Roja está obligada a vencer a Bolivia en la altura del Estadio Hernando Siles de La Paz si quiere mantener viva las chances de llegar a una nueva Copa del Mundo. De no hacerlo, la eliminación del Mundial bien podría empezar a marcar el fin de una generación que repletó de éxitos a Chile.

Uno que fue parte en los de la Generación Dorada fue Waldo Ponce, quien abordó el futuro de la Selección Chilena en conversación con el diario Las Últimas Noticias, asegurando que el Mundial de Qatar “Está complicado, pero van a dar pelea en Bolivia. Hay que brindarles todo el apoyo en este momento”.

El ex central habló sobre Gary Medel, quien se desempeña en su puesto diciendo que “No es fácil mantener todos estos caños con el nivel que demuestra. Eso evidencia capacidad, inteligencia y experiencia que tiene. Es un ‘tiempista’ nato. Gary es un bastión y cuesta asumir que esta generación no va estar en un tiempo muy lejano”.

Bajo esa misma línea, aseguró que Paulo Díaz es el hombre del futuro: “Siempre le pongo muchas fichas a Paulo Díaz y no es porque sea amigo suyo o porque jugara con su padre. Para mí es el mejor central que tenemos y no sé por qué lo hacen jugar de lateral. No es fácil jugar en Argentina, ser titular en un equipo de Gallardo. Tiene personalidad, buena técnica, no pierde casi nunca un mano a mano. Paulo Díaz debería ser el referente de la defensa no estando los de la generación dorada”, avisó.

Consultado sobre si a esta generación le queda poco tiempo, Ponce fue enfático en cerrar diciendo que “Me da nervios saber que no van a estar en un tiempo más y será una realidad. Más que nostalgia, me da alegría haber compartido camarín con los mejores jugadores de nuestra historia. Fue un orgullo. Me asusta pensar qué va a pasar cuando no estén los muchacho”.