Alexis Sánchez parecería tener los días contados en el Inter de Milán. El Niño Maravilla termina contrato con el cuadro Nerazzurri el próximo 30 de junio y todo parece indicar que la dirigencia del elenco italiano no le renovará dicho vínculo.

Esta situación ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente y de Sudamérica, más precisamente de River Plate, equipo donde el goleador histórico de La Roja dejó una huella imborrable entre los hinchas del Millonario.

Lo cierto es que desde Nuñez todavía no habrían iniciado ninguna gestión formal por Sánchez, pero sí habrían existido contactos con el entorno del jugador, así lo informan los medios trasandinos.

Alexis Sánchez vistiendo la camiseta de River Plate | FOTO: Archivo

¿QUÉ PENSARÁ RICARDO GARECA DEL FUTURO DE ALEXIS SÁNCHEZ?

El futuro del futbolista de La Roja es mirado de reojo por Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Chilena, quien en conversación con Radio Pauta no quiso jugársela por ningún destino para el delantero, aunque admitió que la posibilidad de que llegué al fútbol argentino le seduce.

“No en eso yo no me meto. Hablaba que la Liga Argentina es una de las más exigentes del mundo y si toma la decisión de esa… Creo que hay una determinada edad de los jugadores que ya están por encima de lo que tenga que ver la liga porque ya han cumplido una carrera súper exitosa”, arrancó diciendo el Tigre.

“Mientras ellos se mantengan competitivos, saludables, bien entrenados, en ese aspecto no hay problema. A mí no me interesa que vuelvan a Chile, que vengan a Sudamérica y que ellos estimen ir donde le es conveniente. Lo ideal es que juegue, eso me interesa. Ellos cumplidas una trayectoria, lo que me interesa es que puedan jugar”, agregó.

“Alexis Sánchez tiene que jugar dónde quiera él. Lo que me interesa es que quieran seguir viniendo a la Selección”, sentenció el ex seleccionador de Perú.

¿Cuándo termina el contrato de Alexis Sánchez?

Luego de coronarse campeón de la Serie A de Italia con Inter de Milán, el atacante chileno dejará dicho junto el próximo 31 de junio. Tras ello, podrá fichar en cualquier club en calidad de jugador libre.