Manuel de Tezanos comenta el presente de la Selección Chilena. El periodista nacional hace una separación entre el desempeño de Ricardo Gareca, con la situación de Carlos Palacios y las constantes críticas de Arturo Vidal vía streaming.

“Hay dos cosas que están mal por distintos carriles y creo que hay que ser justo con la crítica en ambos lados. Yo creo que Gareca ha sido una gran decepción, ha planteado mal los partidos, se ha equivocado con ciertos jugadores, incluso con el mismo Eduardo Vargas que insiste y podría tener otra alternativa ahí”, dice en su canal Balong.

El profesional de las comunicaciones luego se refirió a la desconvocatoria de la Joya y las críticas de Arturo Vidal en streaming: “Después está lo que ha hecho Palacios, Vidal, que es algo inédito. Cuándo un jugador activo y nominable todavía, y en nivel quizás para estar en algún partido, había hecho esto de criticar en vivo a rivales y compañeros de equipo”.

“Es muy llamativo, muy fuera de lo común. Creo que no ha pasado nunca en la historia del fútbol, por lo menos en los países futbolizados que uno sigue, que un jugador activo esté streameando sus comentarios, que podrán ser informales o no, mientras juega la selección y él es un jugador que puede estar eventualmente convocado”, agregó.

De Tezanos asegura que Vidal está generando mala onda y haciendo una desestabilización a Gareca

De Tezanos piensa que las críticas del King polarizan: “A mí me parece una mala idea. Yo si fuera Arturo Vidal no haría esto. No creo que le sume, polariza mucho más la selección, sobre todo además cuando le va mal a la selección uno puede hacer una carnicería de la selección y es muy fácil. Pero que Chile y el fútbol esté mal, todos quienes somos parte del fútbol chileno con más responsabilidad o menos, somos responsables, todos”.

Además, se refiere a la responsabilidad que existe de todas las partes: “Hay grados de responsabilidad por supuesto. Los jugadores y sobre todos los que han jugado Eliminatorias tienen un grado de responsabilidad muy importante en que Chile no le ha haya ido bien últimamente. La principal responsable es la ANFP, con su planificación, con la elección de sus entrenadores. Después vienen los entrenadores, las decisiones que toman, después vienen los jugadores que son seleccionados y que juegan bien o mal. Después el hincha que va, pero con menores grados de importancia, si el periodismo que se hace es serio, en fin”.

En ese sentido, remarca que el mediocampista también ha sido parte de procesos que fracasaron y acusa que hay una desestabilización del jugador al Tigre: “Aquí Vidal no puede escaparse a que él ha sido parte de la selección que no clasificó a dos mundiales. Tampoco es que se fue Vidal y dejamos de ir a los mundiales. Entonces toda está mala onda que está generando y toda esta desestabilización que le está haciendo a Gareca”.

Manuel de Tezanos acusa desestabilización de Vidal a Gareca. (Foto: Photosport)

“Insisto carriles distintos. Gareca está desestabilizándose solo con sus malas decisiones, malos planteamientos, una sensación de desconocimiento del medio que es llamativa y decepcionante y por el otro lado está esta desestabilización externa que se está haciendo por parte de Vidal, que tiene mucha voz y voto y que creo que Palacios es una víctima de esto. Palacios cree que tomó una buena decisión, yo creo que tomó una pésima decisión. Después el tiempo dirá si esta renuncia a la Selección le va a traer beneficios o un problema en su carrera. Por lo menos en el corto plazo no va a volver a aparecer en la Selección”, comentó.

También se refirió a lo que ha expresado Carlos Palacios en el último tiempo: “Ha hecho unas declaraciones bien curiosas, como que ya quiere irse con un Campeonato, como dándose por fichado en Boca Juniors y habrá que ver”.

Por último, se refirió al nivel de la Joya: “Él fue muy inocente en esto, mal asesorado. Aquí no estamos hablando de Alexis Sánchez en su prime, es un jugador que tiene buenos partidos, pero Colo Colo sin él gana igual. Palacios no es Alexis Sánchez, no es Valdivia en su prime. Palacios es un jugador que tiene buenos partidos, hizo aceptables partidos en algunos casos, otros buenos en Copa Libertadores, otros no tan buenos, jugó mal con Bolivia y los minutos con Brasil no son para evaluarlo. Tampoco es un jugador consolidado que uno diga va a ir a Argentina y la va a romper”.