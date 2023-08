La Selección Chilena comienza a preparar la artillería para enfrentar el próximo 8 de septiembre a Uruguay en Montevideo. Alexis Sánchez es número puesto en la Roja, aunque su situación preocupa a todos y en especial a Aldo Rómulo Schiappacasse. El periodista de TNT Sports está en ascuas por no saber el futuro del Niño Maravilla.

Es inminente que Sánchez volverá al Inter de Milán en Italia, aunque también todo depende de la salida de Ángel Correa. Más allá de eso, Schiappacasse en Todos Somos Técnicos planteó su preocupación por la situación de Alexis.

“Yo no sé si Alexis llegue y juegue. Yo creo que hay una edad que uno dice que a los 28 vamos, pero él está en los 35. Lo digo desde la necesidad de Chile. Desde la lógica futbolística, un jugador con 35 años que todavía no firma y no ha tenido entrenamientos, no ha tenido pretemporada, pero tiene 35 años“, empezó.

Posteriormente, Vero Bianchi le consulta a Aldo: “¿Está versión de Alexis sin fútbol, sin club y con entrenamientos de mantención tu crees que es menor a la de otro jugador?”, expresó la periodista a lo que Schiappacasse responde: “Para beneficio del equipo, sí. Considerando que va a jugar Ben Brereton. Hoy, en la condición que está Alexis, Alexander Aravena es más que Alexis”.

Aldo Schiappacasse siente que Alexis no viene bien para ser titular en la Roja (Captura TNT Sports)

El problema que más complica a Schiappacasse es lo que ocurre con Sánchez quien lleva semanas sin entrenar al ciento por ciento, que sigue en modo negociación y que espera una “carambola” en el Inter para volver a jugar en Italia.

“Entonces, solo pensando como está el futbol hoy, pensar que un jugador va a llegar sin entrenamientos, sin pretemporada, a jugar con la selección contra Uruguay en el Centenario es preocupante”, agregó.

Incluso, Aldo hasta se preocupa por lo de Sánchez en el Inter. “Por más que le quiera estar y jugar, se tiene que producir el movimiento y dar un carambola para que él llegue”, adicionó en TNT Sports.