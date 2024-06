El relator asegura que no sabe de qué jugó Maravilla ante Perú y considera que el DT le debe dejar clara una función especifica para realizar en la cancha y, si no cumple, no debe temblar la mano en sacarlo.

Alexis Sánchez no tuvo un buen partido en el empate de Chile 0-0 ante Perú por la Copa América 2024. Maravilla se vio molesto en varias ocasiones e incluso tuvo un encontrón con Eduardo Vargas. Respecto a la producción ofensiva el histórico jugador de la Roja no pudo convertir en una ocasión clara.

El relator Alejandro Lorca fue muy crítico de la performance de Maravilla: “Muy enojado con el mundo, muy para Alexis fútbol club”, expresó el comunicador en conversación con BOLAVIP.

De todas formas, aseguró que el futbolista debe seguir teniendo participación:“No voy a negar que él no obstante su edad y no obstante su falta de titularidad en el Inter, es un jugador que en Chile no tiene similitudes, no hay un Alexis bis y en ese sentido debe jugar”.

Lorca eso sí aseguró que un DT debe llamarle la atención: “Sin embargo, tiene que haber un técnico que le diga mire don Alexis, usted es importante, usted es clave, no solamente en lo futbolístico, en lo espiritual, en lo anímico, en el espejo que significa para los jóvenes, pero usted me juega aquí y me hace esto, si no yo lo saco. No debe temblar la mano en sacarlo, porque de verdad te desordena todo”.

En ese aspecto, el narrador no entiende aún de qué se desempeñó Sánchez ante Perú: “No sé de qué jugó. Te juro, no sé, está en todos lados, y no hizo nada, salvo perderse un gol hecho”.

Alexis Sánchez se vio molesto en más de una ocasión en el partido de Chile ante Perú por la Copa América (Foto: Getty)

Antoine Griezmann un ejemplo

Alejandro Lorca puso como ejemplo al jugador francés, Antoine Griezmann: “Tienes ejemplo de otros jugadores que a pesar de su experiencia se someten a un esquema. Griezmann, súper importante en Francia, pero o es volante o es delantero. No te anda haciendo la Griezmann por todo el terreno de juego, ni te anda buscando las pelotas junto a Pulgar y Núñez”.

Además, aseguró que Sánchez se debe regir en un sistema que ponga el DT: “No tiene velocidad de antes, tiene la habilidad, tiene ese giro rápido que te deja pagando y que es super importante, pero él tiene que jugar de tres cuartos para arriba y punto, no defender, no desordenarnos y en un esquema que le imponga el técnico, el resto llega a ser nocivo”.

Por último, mostró su preocupación por el partido del martes a las 21:00: “A mí me preocupa y Argentina es Argentina, usted ve que Canadá le hizo partido, le pudo haber hecho un gol y al final terminó agradecimiento que fuera 2-0, porque en el segundo tiempo fue un show de goles perdidos por Argentina”.