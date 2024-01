La Selección Chilena Sub-23 cayó por 1-0 ante Perú en su estreno en el Preolímpico. Alejandro Lorca cree que el equipo de Nicolás Córdova fue superior en un compromiso que quedó al debe en lo futbolístico. El relator además menciona la falta de gol que tuvo el equipo nacional.

“No me había acordado de eso, pero tiene toda la razón, Chile fue superior, tuvo la posesión, tuvo la tenencia, tuvo ocasiones, sin jugar bien, a mí no me gustó para nada Chile. Pero en líneas generales en un partido muy malo, muy discreto, creo que fue superior a Perú. No convertimos, parece como el sino eterno de nuestro fútbol”, expresa en diálogo con Bolavip Chile.

Lorca siente que se pierde el encuentro más accesible para la Selección Chilena en el Preolímpico: “No era para perderlo. Al contrario, si uno mira al resto de los integrantes del grupo era el partido que teníamos que ganar, nominalmente se ve como el rival más abordable porque Argentina y Uruguay nos meten miedo”.

El comunicador no se muestra conforme con la Selección Chilena Sub-23 tanto a nivel conformación como en el rendimiento: “No me gustó ni la conformación del equipo, ni fundamentalmente el desempeño de varios jugadores”.

Alejandro Lorca rescata a dos jugadores en la derrota de la Selección Chilena Sub-23 ante Perú

El relator valora el desempeño de dos futbolistas en La Roja Sub-23: “Muy poquito para destacar, las ganas de Vicente Pizarro y lo que aportó cuando ingresó Gonzalo Tapia y no mucho más”.

Sin embargo, se mostró disconforme en general: “No me gustaron los centrales, no se entendieron entre ellos. No entiendo por qué Matías Vásquez es central cuando normalmente en Magallanes es lateral, (Lucas) Assadi del que buena parte del fútbol chileno espera, muy poquito. César Pérez que en un minuto amenazó con ser figura, se diluyó. Lucas Cepeda poco. Prácticamente no tengo mucho que destacar”.

Alejandro Lorca valora el desempeño de Vicente Pizarro (Foto: Photosport)

Por último, volvió a los rendimientos de dos jugadores: “Las ganas de Pizarro y porque siempre tiene una idea de fútbol muy clara y me gustó lo que hizo Gonzalo Tapia, se pegó bien a la derecha, desbordó, tuvo fuerza, le ganó el duelo al marcador y punto. Para mí nada más y destacable, no es que hayan jugado extraordinario”.