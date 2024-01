Nicolás Córdova lanza una dura queja tras la caída de La Roja Sub 23: “La cancha no está para un campeonato de este nivel”

Nicolás Córdova no se guardó nada tras la caída de La Roja Sub 23 por 1-0 ante Perú en el estreno del Preolímpico en Venezuela.

La Roja jugó en el Polideportivo Misael Delgado de Carabobo. El estratega de la Selección Chilena lanzó una poderosa crítica al estado de la cancha más allá del mea culpa por la caída ante el Rímac.

“El estado de la cancha no está para un campeonato de este nivel con jugadores de nivel que hay acá. Está llena de arena, los controles cuestan, la pelota no corre y eso para el que intenta jugar e intenta armar jugadas cuesta mucho más. No lo pongo como excusa, pero es la realidad”, lanzó Córdova en conferencia de prensa.

Igualmente, Córdova agregó que “el que espera, tiene mucho más posibilidades de salir a jugar y salir de contra. No tuvimos la capacidad de meter los goles y el partido pasa por eso”.

Nicolás Córdova -segundo izq a der- critica el estado de la cancha (Carlos Parra / Comunicaciones FFCH)

Durante su alocución, Córdova reiteró en un par de ocasiones que el estado del campo fue clave para no poder jugar según el libreto preparado por Chile ante Perú.

“Lo vuelvo a repetir y no lo digo como excusa por no haber ganado, pero se hace muy difícil hacer circular el balón con una cancha en las condiciones que está seca, con un calor que no te permite hacer circular la pelota de lado a lado, donde pierdes tiempo de juego, donde la pelota te está saltando todo el tiempo, donde estás jugando prácticamente en la arena. Son condiciones que lamentable están para todos los equipos, pero el que trata de jugar sale perjudicado por esta situación”, agregó Córdova.

¿Qué le faltó a La Roja Sub 23 según Nicolás Córdova para poder haber ganado a Perú?

Nicolás Córdova no tuvo problemas en contestar preguntas y más allá de la queja por la cancha en Carabobo, el DT de La Roja Sub 23 fue tajante para hacer su ánalisis.

“Los jugadores tienen sus capacidades, que no aparecieron, pero que sí las tienen. Son jugadores capaces de hacer goles y lamentablemente no tengo mucha explicación al partido. Sabíamos que ellos iban a estar metidos atrás y que nos iba a costar mucho. Este tipo de partidos necesitas estar fino”, agregó Córdova.

¿Qué partido viene para La Roja Sub 23 en el Preolímpico?

La Roja Sub 23 tiene libre en la segunda fecha del Preolímpico y recién el 27 de enero, a las 20 horas, la Selección Chilena volverá al ruedo ante la poderosa Selección de Uruguay.

Luego, el martes 30 de enero, La Roja se medirá contra Argentina y cerrará la primera ronda el 2 de febrero ante Paraguay.