La noticia de no contar con una arquera para disputar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 ha dado la vuelta al mundo y ha traído más de alguna repercusión en Chile.

A raíz de los viajes de Christiane Endler y Antonia Canales a Europa, el entrenador de la Selección Chilena Femenina, Luis Mena, salió a dar explicaciones y confirmó en conferencia de prensa que deberá mandar al terreno de juego a una jugadora de campo ante México.

Mena ha sido duramente cuestionado en las últimas horas | FOTO: Javier Salvo/Photosport

Alejandro Lorca, reconocido relator de TNT Sports, contestó el llamado de Bolavip Chile y habló fuerte y claro sobre lo que está aconteciendo en los últimos días en La Roja Femenina.

“Es una buena mezcla entre bochorno y Récord Guinness. ¡Qué explicaciones impresentables!. Yo creo que previa investigación de quién cometió los errores, yo creo que las responsabilidades tienen que hacerse notar”, expresó en un comienzo.

Además, Lorca añadió que “yo no sé si la responsabilidad mayor recae en la ANFP o en Luis Mena o de ambos, pero tienen que haber responsables y hacerse efectiva, aquí no la pueden sacar pelada porque están jugando con la fe de la gente y con la inteligencia de la gente”.

“Si la planificación consistía solo quedarse con Antonia Canales, el señor Mena está demente. No puedes planificar que potencialmente vas a jugar por el bronce u oro con una arquera, no puedes planificar, no puedes”, remató.

¿Cuándo y contra quién jugará la Roja Femenina el oro panamericano?

Este viernes 3 de noviembre a las 20:00 PM de Chile continental, La Roja saldrá a la cancha del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso en busca del oro panamericano cuando enfrente a su similar de México.