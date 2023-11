Pese a que la Selección Chilena Femenina disputará este viernes el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo cierto es que en los últimos días el ambiente al interior del camarín nacional han sido tensos.

¿La razón? La Roja se quedó sin sus dos arqueras (Christiane Endler y Antonia Canales) para enfrentar a México, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales, por lo que Luis Mena tuvo que salir a dar la cara en una conferencia de prensa.

Mena y Robles tuvieron que salir a dar la cara tras el papelón de La Roja | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Las excusas del ex zaguero de Colo Colo no pasaron desapercibidas y el periodista Francisco Eguiluz se fue en picada con el histórico jugador albo.

“Yo con todo el respeto a Lucho Mena porque no lo conozco personalmente y me parece un buen gallo, pero me parece que en la conferencia se cayó por todos lados y salió a lustrarle los zapatos a Pablo Milad y a mentir”, declaró el comunicador en el programa Agenda Matinal.

Agregando que “ese mail no existe en ninguna parte y después lo desmiente el representante de las jugadoras, no existía mail y si existía yo lo muestro”.

“No, si ayer Lucho Mena se cayó feo”, sentenció el profesional de las comunicaciones.

Día y hora para buscar el oro

Este viernes a las 20:00 PM de Chile continental, la Selección Chilena Femenina buscará el oro panamericano enfrentando a su similar de México, rival que ya venció a Chile en la fase de grupos.

Así se define el bronce

Estados Unidos y Argentina definirán la medalla de bronce, toda vez que las norteamericanas cayeron ante las chilenas y las trasandinas se inclinaron ante las mexicanas en las semifinales del torneo.