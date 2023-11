La salida de Eduardo Berizzo de la selección chilena llamó la atención por el momento elegido para renunciar, justo después de un empate ante Paraguay y a pocos días del encuentro ante Ecuador.

No eran buenos los números de Toto y además tuvo que sortear un durísimo problema al estar enfrentado con uno de los referentes históricos de la Roja, Claudio Bravo. Recordemos que el portero del Betis se negó a acudir a una triple fecha de partidos amistosos, lo que le costó ser borrado para siempre de las nóminas.

Por eso el comentario escrito en sus redes sociales luego de la salida del argentino de la banca nacional no sorprendió a nadie. “Un sabio dijo: primero duele, después te da rabia, termina dándote risa y también la razón”, indicó como clara indirecta.

Este sábado Alexis Sánchez fue consultado por lo hecho por el golero y su respuesta dejó boquiabierto a todos, más que por la potencia de su respuesta, por no esquivar y enfrentar un problema que la mayoría evitaría.

“Bravo es una persona grande. Es el capitán, sabe cómo funciona esto. Lo conozco. Con Rueda acá hablé y le dije que ‘tiene que venir Claudio’. Es algo fundamental en el equipo. Es el capitán, fue el capitán por mucho tiempo acá en la selección, ganamos muchas cosas lindas”, indicó de entrada.

Alexis Sánchez reconoce que Claudio Bravo no estuvo bien ante la salida de Eduardo Berizzo.

Agregando que “siempre le he dicho las cosas a él de frente. Soy una persona que no me hace falta la capitanía, hablar en grupo o gritar. Soy bajo perfil. Si tengo algo que decir voy al jugador y se lo digo. Obviamente que no suma y él sabe”

Dejando en claro que no está para nada de acuerdo con el accionar de Claudio Bravo. “No ayuda, pero no nos desenfoca como equipo”, aseguró.

Alexis saca pecho

El Niño Maravilla aclaró que está feliz con el momento que vive en el Inter de Milán.

“Soy el único jugador chileno que juega en la Champions League, con 34 años. Eso personalmente me llena de orgullo y espero que a ustedes como chilenos también. Voy a seguir haciendo récords, jugando en las mejores ligas del mundo y en la selección dejar lo mejor de mí y ayudar siempre a los más jóvenes”, cerró.