Chile es eliminado de la Copa América luego del empate con Canadá. Pese a que la Roja no pudo concretar ocasiones de peligro en el arco canadiense, el seleccionado fue perjudicado descaradamente por los juicios arbitrales. Wilmar Roldán fue protagonista en más de una polémica, la cual dejó bastante caliente a Alexis Sánchez.

El tocopillano fue el primero en dar la cara luego de la eliminación de la Selección Chilena en la Copa América. Alexis Sánchez reveló su molestia con el árbitro colombiano, quien no revisó una tarjeta roja por un codazo que recibió Rodrigo Echeverría en los primeros minutos del partido. Y, posteriormente, termina expulsando a Gabriel Suazo por una doble amonestación.

“No es primera vez que nos pasa. Creo que la Conmebol tiene que aprender un poco de Europa con los árbitros, el arbitraje. No es excusa, pero calienta, porque en el partido con Perú fue lo mismo. Ya van dos veces”, comenzó analizando el delantero Alexis Sánchez al respecto de los cobros arbitrales.

En esa misma línea, el delantero nacional profundizó en su comentario señalando que “en el partido con Argentina van algunas cosas al detalle, fueron justos ganadores los argentinos, no tengo nada que decir, pero este partido con uno menos es muy complicado. Te vas caliente porque con una expulsión así te jode, te caga todo el partido como se dice”.

Alexis Sánchez cabizbajo en el partido de Chile vs Canadá. (Foto: Photosport)

La molestia de Alexis Sánchez

Lo cierto es que el delantero de la Selección Chilena quedó bastante disconforme con el rendimiento de los árbitros a nivel sudamericano. “El arbitraje caliente, como te digo, estoy caliente porque con Argentina, ok, perdimos, fuimos justos perdedores, pero también hay situaciones que no se cobraron. Después con Perú, lo cobraban todo para ellos. No es excusa, no digo que teníamos que ganar, ni nada”.

Respecto a este mismo último punto, el delantero de la Roja profundizó que “calienta, estos partidos con estos árbitros y un jugador menos, te complica, es difícil jugar acá con uno menos. Te deja caliente. Y en lo personal me hubiese gustado a ver recibido un poquito más el balón, después de dos años volví a jugar en mi posición de extremo izquierdo. Después que juego ahí expulsan a uno y son cosas del fútbol. Aplaudir al equipo, a los cambios que entraron bien, así que nada más que decir”.

La Selección Chilena no pudo anotar en la Copa América

Otro de los puntos problemáticos que tuvo el delantero y por los cuales expresó la complejidad goleadora que vivió el equipo en esta competencia. Y es que las expectativas antes de inicia la competencia era bastante alta, ya que la selección venía anotando en todos sus partidos de preparación.

“Si, es un tema grave porque veníamos anotando en todos los partidos. No se dio la oportunidad, incluyéndome a mí, con una autocrítica constructiva, que le permita ayudar al equipo, que ayude a los jugadores, a los más jóvenes, que se están iniciando. Si quieren criticarme a mí, no tengo ningún problema porque vivo de esto. Siempre estuve arriba y abajo, es parte de mi profesión”, expresó.

Finalmente, el delantero nacional contempló que “es una lástima, yo se que todo Chile quiere ganar, jugar el primero. Caliente, no es culpa de los árbitros, pero te calienta, ojalá que puedan aprender un poco más de Europa que hacen las cosas bien. Tenemos que aprender un poco más de Europa”, cerró.