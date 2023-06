La decisión de Claudio Bravo de no venir a Chile para los compromisos amistosos de La Roja ante Cuba, República Dominicana y Bolivia sigue estando en el ojo del huracán y sumando más detractores que apoyo en el capitán.

Esta vez, el turno fue de Cristopher Toselli, ex seleccionado nacional y ahora portero de Universidad de Chile quien, en conversación con El Deportivo de La Tercera, se refirió indirectamente al capitán chileno.

La decisión de Bravo sigue estando en el tapete. | Foto: Photosport

Con el tema ‘vacaciones’ latente, Toselli aconsejó a Lucas Assadi, quien no tuvo vacaciones por el Sudamericano Sub 20 y tampoco las tendrá ahora por estar con La Roja: “Cuando era chico me pasó lo mismo…”, arrancó diciendo.

“Ir a la Selección Chilena es lo más lindo y más cuando uno es joven, por lo que las vacaciones pasan a segundo plano. Que disfrute y aprenda porque va a estar con jugadores de calidad”, complementó el portero.

¿Palo para Claudio Bravo? Lo concreto es que Toselli solo quiere lo mejor para su compañero Lucas Assadi, pero indudablemente que la decisión del portero del Real Betis sigue rondando el ambiente en el medio nacional.