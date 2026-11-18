El mediocampista destacó la velocidad del atacante de la Selección Chilena y lo instó a sacarle mayor provecho.

La Selección Chilena igualó 0-0 contra Colombia y decepcionó en el segundo compromiso de la fecha FIFA. Durante tal duelo, hubo un espectador que realizó un detallado análisis minuto a minuto: ese es el caso de Arturo Vidal.

El mediocampista reaccionó al encuentro a través del canal de YouTube de Mega y alabó a Darío Osorio: destacó su aceleración, pero lo instó a sacarle mayor provecho a dicha cualidad.

Si bien elogió al ariete de Crystal Palace, lo llamó a utilizar sus pergaminos por el sector derecho del ataque de Chile. Incluso, lo comparó con algunas figuras de talla mundial.

“Es de lo mejor de (Darío) Osorio. Con esa velocidad puede marcar diferencias. Cuando tienes un jugador rápido, es muy difícil marcarlo en estos tiempos“, comenzó señalando el campeón de América.

En la misma línea sobre el oriundo de Hijuelas, agregó: “Cuando entienda que con su velocidad puede… Hay que pasarle los videos de (Arjen) Robben, de (Michael) Olise”.

Darío Osorio fue elogiado por Arturo Vidal en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal aconseja a Darío Osorio en la Selección Chilena

Finalmente, el volante de Colo Colo aplaudió lo hecho por el formado en Universidad de Chile en el primer tiempo vs. Colombia. Tiene que seguir trabajando por el bien del país.

“A ellos no le importa perder la pelota, pero van, van y van. Lo peor para un defensor es que te venga un delantero a cada rato. Se tiene que dar cuenta, cuando se dé cuenta de eso…”, reflexionó.

“Eso es lo que tiene que hacer, lo he dicho siempre. Abierto, su fuerte es la velocidad, encarar, la pegada, pero no en el mediocampo. Como tiene buena técnica y piensa…”, cerró.