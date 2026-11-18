Felipe Loyola aseguró que el DT interino no le dijo adiós al plantel de La Roja tras el empate contra Colombia.

La Selección Chilena igualó 0-0 contra Colombia en el segundo duelo amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El combinado nacional no pudo en calidad de local y todo indica que será el último partido de Nicolás Córdova al mando.

Sin embargo, una figura de La Roja dejó aquello en incertidumbre. ¿La razón? Felipe Loyola aseguró que el DT interino no le dijo adiós a sus dirigidos e instaló las dudas sobre su futuro.

En zona mixta, el volante del Pisa de Italia abordó la situación del entrenador de 47 años y dejó entrever que el caso no está resuelto. Por el momento, la banca de Chile es un misterio.

“Nico (Córdova) no se despidió porque no se sabe. Hubo una charla esperando a lo que vaya a pasar. Obviamente él tiene que seguir trabajando en las juveniles, tienen un proceso ahora que está en Qatar”, lanzó.

Luego, el jugador titular de la Selección Chilena agregó sobre el estratega en cuestión: “Él continúa trabajando, nosotros tenemos que volver a nuestros clubes y ya veremos qué va a decidir la gerencia“.

Felipe Loyola habló sobre Nicolás Córdova en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Felipe Loyola aprueba a este DT para la Selección Chilena

Finalmente, consultado sobre el posible arribo de Manuel Pellegrini a La Roja, el mediocampista le entregó el visto bueno. Su experiencia y capacidades son innegables.

“Sabemos la categoría que tiene Manuel, el entrenador que es, sería maravilloso que pueda asumir él. Pero como te digo, la gerencia toma las decisiones, vamos a esperar qué va a suceder ahora”, comentó.