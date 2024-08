Claudio Bravo se retiró del fútbol profesional. El ídolo de la Selección Chilena puso fin a una espectacular carrera. Arturo Vidal publicó emotivas palabras para su compañero en los inicios en Colo Colo y luego en la Roja, donde consiguieron dos Copa América juntos.

“Capitán, Claudio Bravo. Has demostrado tu valentía con la decisión más difícil para quienes abrazamos esta profesión, los que te conocemos sabemos que serás exitoso en lo que emprendas, así lo has demostrado en tu brillante carrera, dejando un legado en cada lugar que has estado, y siiii como lo hiciste en nuestra amada selección 🇨🇱 dejando dos históricos títulos”, expresó el King a través de Instagram.

El mediocampista de 37 años aseguró echará de menos al golero: “Te extrañaremos en las canchas, pero sabemos que estarás feliz disfrutando de tu hermosa familia”.

También dejó emotivas palabras dejando de lado cualquier diferencia que pudo existir con el guardameta y recordando que ambos fueron formados con los valores de Colo Colo: “Capitán gracias por todo, tú y yo sabemos que siempre nos podremos mirar a los ojos, la vida y nuestro amado club nos formó con valores que siempre hemos sabido representar… querido Claudio te quiero y te admiro, éxito en esta nueva vida”.

El mensaje de Arturo Vidal a Claudio Bravo.

¿Cuántos títulos ganaron juntos Arturo Vidal y Claudio Bravo?

El mediocampista junto al golero ganaron tres títulos juntos. El torneo de Apertura 2006 con Colo Colo. Después con la Selección Chilena ganaron las dos Copa América.