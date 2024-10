El "King" no quedó nada conforme con el cobro del juez

Arturo Vidal estalla por posible penal no cobrado a La Roja: "Ni la mostraron hu..."

Arturo Vidal está nuevamente activo en Kick. El volante de Colo Colo se presentó otra vez en vivo para el duelo entre La Roja y Brasil, reaccionando ante cada jugada y detalle del encuentro.

La Selección Chilena comenzó ganando tras un tempranero gol de Eduardo Vargas. El atacante del Atlético Mineiro recibió un gran centro de Felipe Loyola, batiendo a Ederson Moraes con un gran tiro de cabeza.

Cerca del término de la primera parte, Diego Valdés se la jugó de forma personal y entró al área del “Scratch”. Cayó tras un choque/falta de Lucas Paquetá, y cuando todos reclamaban penal, el juez desestimó cualquier cobro.

Acto seguido y para empeorar la situación, Igor Jesús emparejó las acciones a los 45+1′, dejando el encuentro en 1 a 1 antes de irse al vestuario.

La reacción de Arturo Vidal tras el polémico posible penal para La Roja

Arturo Vidal claramente, como gran parte de los hinchas, no quedó para nada contento no solo con el árbitro, sino también con la transmisión. Y es que como se hace con cada jugada polémica, esta vez, no hubo repetición alguna.

Durante su live, el “King” exclamó con evidente rabia: “Oye fue falta, hueón. Ni la mostraron, hueón. Porqué si estamos acá en Chile… ¿Por qué no la repiten 10 veces como lo hacen con los otros hueones?”.

Arturo Vidal explota tras el supuesto penal no cobrado a favor de la Selección Chilena

De igual forma, el volante albo valoró el juego de La Roja durante el primer tiempo: “No sé si está jugando bien bien Chile pero está muy concentrado. Entró con otra mentalidad, están más concentrados. Hubiera sido mejor irse 1-0”.