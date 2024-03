Arturo Vidal estuvo presente en la inauguración de la Inter Academy en el Club Chicureo. El King siguió a la Selección Chilena a la distancia en su triunfo por 3-0 ante Albania y se mostró feliz por el rendimiento de sus compañeros.

“Me alegro mucho que haya ganado la selección, y que haya ganado bien, con tres goles, estoy feliz, que bueno que el inicio de este proceso empiece así”, señaló el King.

El mediocampista de 36 años además aclaró que su ausencia en la Roja para la fecha FIFA de marzo se debe a un tema físico: “Si no estoy en la nómina, es porque estaba lesionado, por eso. Vamos a ver cómo se da la Copa América y cuáles serán los nominados, espero estar al 100%”

Vidal no le cierra la puerta a volver en un futuro, pero tiene también se pone en el escenario de no ser convocado: “Si me llaman, voy a ayudar como lo he hecho siempre, y si no, apoyaré de afuera. Va pasando el tiempo, van apareciendo nuevos jugadores y hay que darle oportunidad a los que estén mejor”.

Arturo Vidal muestra su felicidad por el triunfo de la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

Arturo Vidal valora el triunfo ante Albania

El King de momento pone tranquilidad con el triunfo por 3-0 ante Albania, pero valora el triunfo de cara a lo que viene: “Hay que ir con calma, los amistosos son diferentes a los partidos de Eliminatorias, es difícil jugar en Sudamérica, el clima te afecta mucho”.

“Es importante empezar así y que los jugadores vayan agarrando confianza, porque son muy duras las Eliminatorias”, complementó.