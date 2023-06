La selección chilena culminó la serie de tres amistosos pactados para este mes de junio empatando 0-0 con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra en un encuentro ingrato para la Roja donde tuvo pocas ocasiones de gol, y las que creó, los ejecutantes no estuvieron finos.

Uno de los titulares en el equipo de Eduardo Berizzo, fue el inagotable Arturo Vidal. Horas antes del encuentro, el bicampeón de América tuvo un altercardo en redes sociales donde se aburrió del troleo de un cibernauta que le sacó en cara el no retirarse del combinado nacional, ante lo cual el volante de Flamengo le contestó con todo en su cuenta de Instagram.

El usuario avracadabram no tuvo piedad con el King y le escribió “Tu físico, tu fútbol, tu porte, tu corte de pelo, el color ya no corresponde con tu edad! Por favor! Aléjate ya! Eres la novia tóxica que no sabe cuando parar”.

Vidal, fiel a su temperamento no se aguantó y le contestó: “Teni’ la media perso’ weon payaso”.

ARTURO VIDAL Y EL ANÁLISIS DEL PARTIDO

El volante luego del encuentro se mostró conforme asegurando que “Estoy contento, con mucha ilusión de que vamos a llegar de la mejor forma a las Clasificatorias. Fueron tres partidos muy buenos para nosotros. Hoy merecíamos haber ganado, pero no se pudo. Tuvimos muchas oportunidades que no pudimos concretar, pero lo importante es que estamos ahí”.

Vidal además dejó en claro que ve a la selección chilena en el próximo Mundial de 2026. “La fuerza de los jóvenes nos va a llevar a otro Mundial. Hemos mejorado mucho, se han sumado muchos jugadores nuevos y tenemos mucha ilusión de lo que podamos hacer”, cerró.