La Selección Chilena deja más dudas que certezas en la antesala de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026, que arranca en septiembre. En el tercer partido amistoso de la Roja, el cuadro de Eduardo Berizzo no salió del 0-0 ante Bolivia en Santa Cruz de la Sierra.

El cuadro nacional recién apretó el acelerador desde el minuto 70 en adelante. En el último tranco del partido pudo ganar el partido, sí. Sin embargo, la Roja falló en el finiquito y erró las múltiples ocasiones de gol que tuvo a lo largo del compromiso.

En el minuto 38′, Diego Valdés tuvo una ocasión clara ante el portero Viscarra en la más clara de la primera fracción. Una oportunidad que puede generar más de algún problema en la ruta hacia la cita planetaria de Norteamérica.

Ben Brereton no pudo percutar goles con la camiseta de la Selección Chilena (Photosport)

Chile venía de dos victorias contundentes ante rivales discretos como Cuba y República Dominicana. En un apretón de verdad, los dirigidos por Berizzo fallaron en demasía. El ingreso de Nayel Mehssatou más el aplomo de Gary Medel, Alexis Sánchez y Arturo Vidal empujaron al equipo nacional a acercarse con mayor fuerza a la portería altiplánica.

Valdés en el 56′ tuvo otra más, luego el joven Alexander Aravena fue tapado por un zaguero boliviano en el 76′. En el 78′, tras un centro de Mehssatou, Sánchez pudo vulnerar la retaguardia rival. Sin embargo, el delantero histórico de Chile falló.

Ya en el 85′, un centro de Sánchez fue pivoteado por Vidal solo frente al área y su disparo se fue desviado por un amplio margen. Chile empujó, empujó, empujó, pero no pudo anotar. En la segunda parte hubo más fuerza física y ocasiones. Sin embargo, con eso no basta para ir al Mundial. En este examen, la Roja no aprueba para nada y las dudas en el proceso de Berizzo sólo crecen.