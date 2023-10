Arturo Vidal y su potente mensaje para los detractores de la Selección Chilena: "No saben mucho, no le pegan ni a las bolitas"

La Selección Chilena ya deja atrás lo que fue su victoria ante Perú y se apronta para lo que será su partido de alto impacto ante la Selección de Venezuela por la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, el cual es de vital importancia para el sueño mundialista.

A pesar de la victoria ante los del ‘Rímac’, la actuación de los dirigidos por Eduardo Berizzo no fue muy bien valorizada por los expertos, quienes no quedaron para nada conformes por el funcionamiento del equipo y machacaron las decisiones del DT por sus tardíos cambios.

Ante esta situación, el volante nacional Arturo Vidal ocupó su plataforma de Twitch para analizar la actuación de sus compañeros, en la que abordó lo que fueron las críticas que recibieron por diversos personajes reconocidos, en las que el ‘King’ respondió sin asco.

“Estos no saben mucho, ya lo dije mi gente, no le pegan ni a las bolitas, estos quieren que juguemos de taco, que andemos así en el aire y que ganemos 5-0 y que todos sean figuras y la gente aplauda de pie, no, la Eliminatoria no es así”, comenzó señalando Vidal.

Sosteniendo su visión, el ‘Bicampeón de América’ remarcó en que las Eliminatorias Sudamericanas son bastantes complicadas, en la que avisa que hacer respetar la localía es de vital importancia para lograr el ansiado cupo al próximo Mundial, en la que hay que saber aprovechar los buenos momentos dentro de un partido.

Chile venció a Perú y ahora va por Venezuela | Foto: Photosport

“La Eliminatoria es sumar, hacerte fuerte de local, jugando bien, con experiencia como se hizo el otro día, creo que el resultado pudo haber sido mucho mejor, fue un resultado de 2-0, en el último minuto, pero tuvimos chances claras para marcar, pero yo creo que así se juegan las Eliminatorias”, explicó en su Twitch.

Finalmente, Vidal dejó una importante crítica a los personajes que ningunean el rendimiento de la Selección Chilena, en la que sentenció que aunque ‘La Roja’, las críticas aún así persisten, sabiendo que se está en un proceso renovado.

“Cuando hemos jugado bien y hemos perdido, también jugamos mal para todos, así que no. Se jugó bien el otro día gente, como en Eliminatorias, como Chile madura, ese es el proceso que busca, madurar y volver a ser la Selección que era antes”, cerró.

¿Cuándo será el encuentro entre Chile y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena se verá las caras ante la Selección de Venezuela por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un encuentro que se disputará este martes 17 de octubre a partir de las 18:00 horas en Maturín.