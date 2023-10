La Selección Chilena tiene esta tarde frente a Venezuela un compromiso vital en sus aspiraciones de llegar al próximo Mundial de Norteamérica 2026, en donde la Vinotinto es un rival directo por el cupo y medio que, hipotéticamente, dejarían Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia y Ecuador.

Para el compromiso frente a los llaneros, será Brayan Cortés quien custodie el arco de La Roja, toda vez que Claudio Bravo nuevamente no fue llamado por Eduardo Berizzo para formar parte de la convocatoria.

Esta decisión del entrenador de La Roja llamó la atención de Renny Vega, histórico portero de Venezuela quien defendió a la Vinotinto en cuatro ediciones de la Copa América. El ex arquero habló con El Deportivo del diario La Tercera y dejó sus impresiones.

Para Renny Vega, Bravo es el mejor arquero de Sudamérica. | Foto: Photosport

“Me enteré de la nómina de Chile y me llamó la atención no ver a Claudio Bravo. Yo creo que es uno de los mejores porteros del mundo, sobre todo por todo lo que ha aportado al puesto”, aseguró el también ex albo.

Para Vega, no hay duda alguna quién es el mejor portero en Sudamérica y no se encandila con Dibu Martínez, campeón del mundo: “Es extraño no ver a Bravo en el arco de Chile; para mí, es el mejor portero de Sudamérica. Sin embargo, su ausencia son cosas personales, que uno no maneja. Si me preguntas a mí, debería estar, por todo lo que significa, pero es una cuestión interna”, dijo.

“Se nota cuando no está en su selección, ha sido referente por muchos años. Ha sido campeón con su escuadra como capitán, y eso también lo pone en otro ámbito”, remató en el cierre el ex jugador caribeño.

El último partido de Bravo con La Roja

La última vez que Claudio Bravo se puso la camiseta de la Selección Chilena fue en marzo de este año, cuando defendió el arco de La Roja en el agónico triunfo amistoso ante su similar de Paraguay.

Así fue el último Venezuela vs Chile

Chile en su última visita a tierras llaneras por Clasificatorias hacia un Mundial cayó derrotado por 1-2, compromiso que terminó sellando la salida de Reinaldo Rueda del banco de La Roja.