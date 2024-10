La Selección Chilena vivió un verdadero infierno en Barranquilla y fue ampliamente superada por Colombia, conjunto que humilló a La Roja por 4-0 y la dejó muy complicada de cara al próximo Mundial de Norteamérica 2026.

El equipo dirigido por Ricardo Gareca nunca se encontró en la cancha y Colombia hizo lo que quiso, donde dejó en evidencia la falta de funcionamiento y de jugadores que estén a la altura en el combinado nacional.

La Roja fue humillada ante Colombia. | Foto: Photosport

Johnny Herrera, ex portero de La Roja, apuntó culpas tras el desastre que vivió la Selección Chilena: “Una cabeza que hoy por hoy no está en la Selección, se vio pasado a llevar por distintas cosas. Por gente que lo apedreada de fuera, otros que se tiraron del barco cuando no veían algo positivo o no les dieron más minutos”, dijo en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En esa misma línea, Herrera cree que “Así es muy difícil comandar un buque para que tenga éxito y salga a flote. El reflejo es la cara de Gareca, siempre que lo mostraron estaba pateando la perra, con cara de ofuscado”, sumó.

“Se vio un chile muy confundido que la única forma de sacar esto adelante, lamentablemente por él, es cambiar la persona. Porque no hay respuesta por parte de él ni de los jugadores”, remató en el cierre pidiendo un cambio de aire.

Lo que viene para La Roja

La Roja cerrará el año con la fecha doble de noviembre, en donde deberá viajar a Lima para enfrentar a Perú y luego recibir a Venezuela en el Estadio Nacional, compromisos que asoman como la última chance para ilusionarse de cara al próximo Mundial.