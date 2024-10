La realidad de la Selección Chilena hoy en día es realmente triste. Pareciera que fue ayer que este equipo conquistó dos Copas América de forma consecutiva ante Argentina. Pero el presente hoy es definitivamente otra cosa.

La derrota por goleada ante Colombia significó un durísimo mazazo para La Roja. Un contundente 4 a 0 que hunde más aún a un equipo que parecía no poder caer más bajo, pero sí. Para muchos, con este resultado se tocó fondo.

A falta de 8 fechas para el término del proceso clasificatorio, las chances para llegar al Mundial de 2026 parecen cada vez más lejanas. La mayor parte de los críticos y comentaristas de hecho aseguran que hay que olvidarse de la cita planetaria.

Sin embargo, Toño Prieto, Mejor Periodista Deportivo del 2023, cree que el proceso de Ricardo Gareca, más que estar llegando a su fin, podría estar recién empezando.

Una nueva era para Ricardo Gareca

El destacado comentarista nacional dialogó con BOLAVIP sobre este tema. Para él, el “Tigre” puede sacarle trote a la Selección, pero pensando en un proyecto muy a largo plazo.

En primera instancia, Toño fue claro: “Es el fin del ciclo de Gareca apostando a clasificar al Mundial de 2026. Ahora bien, puede ser el comienzo del ciclo de Gareca preparando un equipo para el Mundial de 2030”.

Sin embargo, respecto de este posible “primer período”, cree también que no existen chances con el nivel de los jugadores nacionales: “Este ciclo está terminado. Gareca erró el diagnóstico cuando tomó la selección creyendo que Chile tenía futbolistas para clasificar y clara y contundentemente Chile no lo tiene, no lo tiene. Llegue quien llegue va a ser lo mismo”.

Cabe destacar que tras esta fecha, los siguientes duelos de La Roja serán ante Perú y Venezuela, rivales directos en la lucha titánica que tendrá Ricardo Gareca para clasificar a Chile a un nuevo Mundial.