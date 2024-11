La Selección Chilena está ad portas de disputar un trascendental encuentro ante su símil de Perú, en una nueva versión del Clásico del Pacífico, válido por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En la antesala del encuentro ante la Bicolor, el estratega argentino Ricardo Gareca atendió a los medios de comunicación en Quilín y fue contestando una por una las preguntas de los diversos periodistas.

Fue el turno de Marcelo Díaz, reportero de TNT Sports, que le consultó por su polémico viaje de Santiago hacia Buenos Aires para pasar tiempo con su familia, en plena fecha donde se jugaba el Clásico Universitario entre la U y la UC en el Campeonato Nacional, pregunta que no dejó contento al Tigre.

“Si me puede aclarar, ¿qué cuestionamiento?”, le respondió un sorprendido Gareca.

“De la salida del país en plena competencia y cuando Chile está en el penúltimo lugar”, le contestó Díaz.

Fue ahí que el exfutbolista argentino sacó la artillería pesada e indicó que “les aclaro yo vivo en Chile, mi residencia es en Chile, no es que yo venga una semana antes de la convocatoria. Para la gente que no lo sabe: mi residencia es en Chile y yo vivo en Chile. Ustedes me localizan todos los días acá y voy todos los días en Juan Pinto Durán”.

Los argumentos de Ricardo Gareca a su sorpresivo viaje a Argentina

Luego de eso, el ex seleccionador de los incaicos fue punto por punto argumentando el porqué de su viaje hacia su país natal.

“No me fuí en plena Eliminatorias, terminó el último partido en Colombia, llegué a Santiago, me quedé viernes, sábado, y el domingo era el día de la Madre, un día especial y no es un día cualquiera”, apuntó el adiestrador trasandino.

Bajo la misma línea, Gareca explicó que “al estadio no estoy yendo ahora porque no lo veo propicio para ir porque considero que la gente no está bien, considero que mi presencia puede irritar, así que trato estar apartado pese a que vivo y estoy todo el día en el departamento”.

Un irritado Gareca no se tomó de buena manera una pregunta de Díaz | FOTO: Javier Salvo/Photosport

“En ese día en particular, era el día de la Madre en Argentina y creo que es un momento propicio para mí para descomprimir todo lo que venimos.. Así como sufre la gente, sufren ustedes (periodistas), yo también sufro en ese aspecto. Quiero estar con mi familia, era un día muy particular, y durante la semana era el cumpleaños de uno de mis hijos. Además, era semana feriada de elecciones y consulté con la Federación y me dijeron que el próximo fin de semana no había fecha porque había Elecciones Municipales. Llegué el domingo y comencé a trabajar”, complementó.

Finalmente, el director técnico de 66 años resaltó que “si causó críticas, pido disculpas y voy a tratar de quedarme días para alguna inquietud y dejarlos tranquilos”.